Vieste ha accolto il Giro dei tre Mari

La Città di Vieste ha accolto oggi con entusiasmo il passaggio del 19° #Girodeitremari, l’importante manifestazione nazionale organizzata dal Vespa Club Bari, che dal 29 maggio al 2 giugno 2025 riunisce oltre 160 equipaggi di Vespa e Lambretta d’epoca provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un viaggio di oltre 900 chilometri attraverso il cuore del Gargano, che celebra la passione per le due ruote, il turismo lento e il patrimonio paesaggistico del nostro territorio.

L’Amministrazione comunale ha voluto dare il benvenuto ai partecipanti, che con i loro mezzi storici hanno colorato le vie cittadine portando con sé un’atmosfera di festa, condivisione e valorizzazione delle tradizioni motoristiche italiane.

“Accogliere il Giro dei Tre Mari a Vieste – ha dichiarato l’assessore allo Sport @gaetano_desimio – è per noi motivo di grande orgoglio. Un autentico viaggio nella memoria collettiva, un’occasione per promuovere il nostro territorio attraverso la cultura del mototurismo e la bellezza delle nostre strade. Eventi come questo contribuiscono a rendere Vieste un punto di riferimento per lo sport, il turismo e la convivialità.”

L’Amministrazione comunale ringrazia il presidente del Vespa Club Bari, Maurizio Deasquale, per l’impegno nell’organizzazione dell’iniziativa e per aver scelto Vieste come tappa significativa del percorso. Un plauso va anche a tutti gli equipaggi, veri ambasciatori di uno stile di viaggio che unisce passione, sostenibilità e amore per l’Italia.

L’appuntamento con il Giro dei Tre Mari continua domani, domenica 1° giugno, a partire dalle ore 9:00 presso il Villaggio “I Melograni” di Vieste, da dove prenderà il via la terza escursione prevista nell’ambito della manifestazione.