Vieste (FG), violenta rissa tra ragazzi: i Carabinieri notificano dieci Daspo Willy.

I Carabinieri della Tenenza di Vieste hanno notificato la misura di prevenzione personale del D.A.C.U.R. (comunemente noto come “Daspo Willy”) a dieci giovani – tra cui tre minorenni -, di cui setteresidenti a Vieste e tre a Foggia.

Il provvedimento, emesso dal Questore di Foggia su proposta dei militari dell’Arma, trae origine dagli eventi verificatisi nella notte del 27luglio scorso, quando una violenta rissa, scoppiata per futili motiviall’interno di una discoteca del litorale Viestano, ha richiesto l’immediato intervento dei Carabinieri, che sono riusciti a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a identificare tutti i partecipanti, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali.

L’episodio, avvenuto in un locale particolarmente frequentato da giovani del posto, ha destato forte allarme sociale nella comunità viestana.

Il “Daspo Willy” dispone per i destinatari il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi e locali di intrattenimento situati nel territorio comunale di Vieste. La violazione delle prescrizioni comporta pene severe: la reclusione da uno a tre anni e una multa da 10.000 a 24.000 euro, come previsto dal cosiddetto “Decreto Caivano”, entrato in vigore nel settembre 2023 per potenziare gli strumenti di contrasto al disagio giovanile e ai fenomeni di criminalità diffusa.

L’adozione di tali misure si inserisce nell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri a tutela della sicurezza pubblica e della civile convivenza, con particolare attenzione alla prevenzione di episodi di violenza che possano compromettere la serenità e il decoro delle comunità locali.

L’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri di Vieste prosegue con costante attenzione, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità.