Vieste, fanno esplodere ordigno ai piedi di un'abitazione: attimi di paura nella notte

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Terrore nella notte di Lunedì 22 Settembre a Vieste dove ignoti hanno fatto esplodere un ordigno fuori il portone di un’abitazione in via Sante Naccarati.

L’esplosione è stata udita in tutto il quartiere ed ha causato inevitabilmente grande spavento e allarmismo nella cittadina: procurati danni ingenti al portone d’ingresso, al quadro elettrico e al gradino con le soglie in marmo circostanti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona e i Carabinieri per ricostruire l’intera dinamica dei fatti; fortunatamente, non si registrano feriti.