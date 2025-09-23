Cronaca Puglia
Vieste, fanno esplodere ordigno ai piedi di un'abitazione: attimi di paura nella notte
Secondo le ricostruzioni, si sarebbe trattato di un gesto intenzionale che ha danneggiato il portone d'ingresso dell'abitazione, il quadro elettrico e il gradino principale: non ci sarebbe alcun ferito.
Terrore nella notte di Lunedì 22 Settembre a Vieste dove ignoti hanno fatto esplodere un ordigno fuori il portone di un’abitazione in via Sante Naccarati.
L’esplosione è stata udita in tutto il quartiere ed ha causato inevitabilmente grande spavento e allarmismo nella cittadina: procurati danni ingenti al portone d’ingresso, al quadro elettrico e al gradino con le soglie in marmo circostanti.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona e i Carabinieri per ricostruire l’intera dinamica dei fatti; fortunatamente, non si registrano feriti.