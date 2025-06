[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vieste Estate, il ricco cartellone eventi

26 GIUGNO | 19 SETTEMBRE | 3 OTTOBRE Vicoli del Gusto 2025: Visita guidata enogastronomica organizzata dall’Ass. “Commercianti Centro Storico” – Centro Storico

1 GIUGNO – Vieste En Rose – Centro Storico

2 GIUGNO – “Disobbedite! Rassegna di pensieri controcorrente” – C.so Fazzini ore 19.30

DAL 5 AL 10 GIUGNO – Nastro Rosa Tour – Marina Piccola

6 GIUGNO – Raduno Alfa Romeo – Marina Piccola ore 17.00

DALL’11 AL 13 GIUGNO – Festa di Sant’Antonio da Padova

11 giugno – Marina Piccola

Ore 19.30 Sparo di mortaretti e parata della banda “Città di Vieste G. Cariglia”

Ore 20.30 Accensione delle luminarie (a cura di “Illuminazione Carlorosi snc”)

Ore 20.45 “Memorial Giovanna Travaglio – S. Antonio e i Bambini”: musica, balli e giochi

12 giugno – Marina Piccola

Ore 19.30 Fiera di S. Antonio; “I Madonnari” – C.so Fazzini

Ore 21.30 Concerto “TIME OUT – Max Pezzali & 883 Official Tribute Show”

Banda “Città di Vieste P. Rinaldi” in giro per l’abitato

13 giugno

Ore 08.00 Giro per l’abitato dei complessi bandistici “P. Rinaldi” e “G. Cariglia” con sparo di mortaretti

Ore 17.00 Musica in piazza con i complessi bandistici della città

Ore 22.00 “Febbre Italiana” Show party – Marina Piccola

Ore 24.00 Spettacolo pirotecnico a cura di “Nuova Pirotecnica P. Pio” – Molo turistico

DAL 16 AL 19 GIUGNO – Vieste in Arte

16 Giugno – “Drum Day” – Anfiteatro “C. Nobile” ore 21.00

17 Giugno – “Enjoy the Freedom” a cura di “Passi d’Arte” – Marina Piccola ore 21.00

18 Giugno – “Una Giostra di Emozioni” a cura di “Fever Dance Academy” – Marina Piccola ore 21.00

19 Giugno – Music Show Diapason – Giardini di C.so Fazzini ore 21.00

20 GIUGNO – Vieste Beer Festival – Viale XXIV Maggio e Via Madonna della Libera ore 19.00

DAL 20 AL 22 GIUGNO – Collateral Maris: Festival di Arte e Paesaggio – Torre di Porticello ore 17.30

20 E 21 GIUGNO – Queen on the beach Serie A – Lido “Cristalda”, Lungomare Europa | 21 GIUGNO – Talk Show con Andrea Zorzi e Francesca Piccinini – Anfiteatro “C. Nobile” ore 21.15

22 GIUGNO – 4° Triathlon Olimpico Adriatic Series Città di Vieste – Marina Piccola ore 6.45

DAL 23 AL 25 GIUGNO – Vieste Archeofilm – Castello Svevo ore 21.15

DAL 24 AL 27 GIUGNO – Vieste Summer Camp con Mauro Esposito di E-Sport Academy – Campo Sportivo “Riccardo Spina”

28 E 29 GIUGNO – Campionato italiano Moto Surf e Moto d’Acqua – Marina Piccola

1-8-15-29 LUGLIO | 5-26 AGOSTO – LE STRADE DELLA MUSICA organizzato dall’Ass. “Le Vie dello Shopping” – Viale XXIV Maggio, Corso Fazzini e via Madonna della Libera dalle ore 21.00

5 LUGLIO – Vieste Summer Dance – Marina Piccola

7 LUGLIO – Dal tramonto all’Alba III Edizione “Tramonto”, Concerto Brass Ensamble – Piazzetta Petrone ore 19.00

DAL 7 AL 13 LUGLIO – Mercatini vintage – Marina Piccola

9 LUGLIO – Dal Tramonto all’Alba III Edizione “Alba”, Concerto di fiati “Emozioni da Film” – Anfiteatro Adriatico ore 5.30

12 LUGLIO | 13 LUGLIO | 14 LUGLIO | 21 LUGLIO VI Edizione Festival Internazionale di Musica Classica “Cristalda & Pizzomunno”

12 Luglio ore 21.15 | “Da Bach ai Queen” – Castello Svevo

13 Luglio ore 21.15 | “La Battaglia dei Violini” – Anfiteatro “C. Nobile”

14 Luglio ore 21.30 | ”Uno, Nessuno, Centomila” – Anfiteatro “C. Nobile”

21 Luglio ore 21.30 | “Uno Stradivari in Concerto” – Anfiteatro “C. Nobile”

DAL 18 AL 20 LUGLIO – Festambientesud – Marina Piccola

18 Luglio ore 21.00 | Javier Girotto & Aires Tango

19 Luglio ore 21.00 | Baba Sissoko

20 Luglio ore 21.00 | Seun Kuti & Egypt 80

DAL 22 AL 26 LUGLIO – Festival del Libro Possibile XXIV Edizione – Marina Piccola dalle ore 20.00

DALL’ 1 AL 3 AGOSTO – Vieste Summer Fest – Marina Piccola

– 1 Agosto ore 21.30 | The Kolors

– 2 Agosto ore 21.30 | Patty Pravo

– 3 Agosto ore 21.30 | Fabri Fibra

DAL 6 AL 9 AGOSTO – III Edizione Mondiale del Folklore – Marina Piccola

DAL 17 AL 23 AGOSTO – Mercatini artigianato – Marina Piccola

DAL 18 AL 21 AGOSTO – Serenata alla Tarantella – Marina Piccola

DAL 24 AL 28 AGOSTO – La settimana dell’Olio

DAL 5 AL 7 SETTEMBRE – Festa della Stella Maris

DALL’ 8 AL 14 SETTEMBRE – Vieste in love – Marina Piccola

– 8 Settembre ore 21.30 | GABRIELE CIRILLI

– 9 Settembre ore 21.30 | VIESTE MUSIC FESTIVAL

– 10 Settembre ore 21.30 | NEK

– 11 Settembre ore 21.30 | Orchestra Filarmonica Pugliese con LUCA WARD

– 12 Settembre ore 21.30 | ANDREA DAMANTE E MERK & KREMONT

– 13 Settembre ore 21.30 | NELLO DANIELE & FRIENDS

– 14 Settembre ore 20.00 | CAROLINA BENVENGA

DAL 15 AL 21 SETTEMBRE – Vieste Parkour Tour

20 SETTEMBRE – Borgo in Bianco, Organizzata dall’Ass. “Commercianti Centro Storico” – Centro Storico

21 SETTEMBRE – 4° Memorial V. Rondinone 2025

DAL 22 AL 26 SETTEMBRE “International Trumpet Days” in collaborazione con il Conservatorio U. Giordano e l’ufficio Erasmus di Foggia

10 E 11 OTTOBRE – XV Edizione Rally Porta del Gargano

25 OTTOBRE – Capocanario: La Grande Festa di Fine Stagione

EVENTI D’AUTORE

MOSTRA PERMANENTE – Vieste Anni ‘50: Mestieri Perduti – Ufficio del Turismo

DAL 24 MAGGIO AL 28 SETTEMBRE – Mostra d’ Arte “Steve McCurry – Cibo” – Museo Civico Archeologico “M. Petrone”

DAL 14 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE – Mostra d’arte di Jeff Koons – Torre di San Felice

DAL 12 LUGLIO AL 31 AGOSTO – Mostra d’arte di Salvador Dalì “Nella mente del maestro” – Biblioteca “San Francesco