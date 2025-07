Vieste, educatori cinofili in spiaggia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

VIESTE 25 E 26 LUGLIO EVENTO “EDUCATORI CINOFILI IN SPIAGGIA”

Torna nella Baia di San Lorenzo l’iniziativa “Educatori cinofili in spiaggia” organizzata dalla LNDC Animal Protection di Vieste.Tre tra istruttori ed educatori cinofili saranno a disposizione gratuita di ospiti e cittadini con animali, per consigli e suggerimenti su come migliorare la relazione col cane e su come detenere correttamente il cane in spiaggia. Saranno presenti:

Leonardo Pagano: Psico-pedagogista della relazione uomo-animale

Alfredo Porfido : educatore istruttore e formatore cinofilo,

Francesca Toto: educatrice cinofila LNDC Animal Protection.

Per l’occasione i giovani volontari della LNDC della Scuola “Rodari -Alighieri-Spalatro” faranno, lungo La Baia di S Lorenzo, una passeggiata di sensibilizzazione al rispetto dell’ ambiente e degli animali del mare. Per chi volesse partecipare questi gli appuntamenti:

Venerdì 25 luglio presso il lido Tintarella di Luna dalle 16:00 alle 19:00

Sabato 26 luglio presso il lido Cristalda dalle 16:30 alle 19:30.