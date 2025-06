[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vieste diventa la capitale del Beach Volley: da oggi il Queen of the Beach Serie A

La città di Vieste si prepara ad accogliere una delle manifestazioni sportive più attese dell’estate: il Queen of the Beach Serie A, in programma venerdì 20 e sabato 21 giugno presso il Lido Cristalda, sul lungomare Europa.

Il torneo nazionale, giunto alla sua 26ª edizione, vedrà scendere in campo 12 tra le migliori pallavoliste della Serie A, pronte a sfidarsi in un’intensa formula “tutte contro tutte” che metterà in evidenza tecnica, talento e spirito competitivo. La manifestazione è stata presentata ufficialmente questa mattina nella sala consiliare del Comune, alla presenza dell’Amministrazione Comunale di Vieste, dell’Assessore allo sport Gaetano Desimio e dell’organizzatore Fulvio Taffoni.

Nel corso della conferenza stampa sono stati svelati gironi, calendario e regolamento: le partite di qualificazione si giocheranno al meglio dei 3 set, con set brevi e ritmi serrati; la finale, in programma sabato pomeriggio, sarà trasmessa in differita su Sky Sport, portando l’immagine di Vieste in tutta Italia.

A impreziosire l’edizione viestana anche la presenza di testimonial d’eccezione come Valerio Vermiglio che sarà protagonista assieme a Francesca Piccinini, Consuelo Mangifesta, Andrea Zorzi, sabato sera, alle ore 21.00, dell’incontro di cultura sportiva “Che vinca il Migliore, ma chi vince è il Migliore?”, presso l’anfiteatro “Carlo Nobile”.

«Il Queen of the Beach è un evento di grande prestigio che valorizza Vieste non solo come meta turistica, ma anche come città dello sport – ha dichiarato l’assessore Desimio – Un appuntamento che arriva nel momento giusto, nel pieno del nostro percorso come Comune Europeo dello Sport 2025.

Ringrazio Fulvio Taffoni e tutto lo staff organizzativo per la visione con cui è stata costruita questa manifestazione, che unisce sport, spettacolo e promozione del territorio. Un ringraziamento va anche a Nicola Vieste, che ha dato un contributo fondamentale.

Un plauso sentito va a tutte le atlete professioniste che parteciperanno: vere campionesse che danno valore alla nostra città con la loro presenza. E un grazie ai testimonial d’eccezione, come Piccinini, Zorzi, Mangifesta e Vermiglio, che con la loro esperienza offriranno spunti importanti anche sul piano culturale ed educativo.

Desidero inoltre ringraziare le associazioni sportive di Vieste, che rappresentano il cuore pulsante del nostro tessuto sociale, e in particolare il Volley Vieste, punto di riferimento per lo sport cittadino.

Come amministrazione – ha concluso Desimio – crediamo fortemente nello sport come motore di sviluppo, coesione e identità. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa bellissima esperienza».