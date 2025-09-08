Vieste, bagnino soccorre 80enne ma resta in balìa delle onde: necessario l'intervento della Guardia Costiera

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sfiorato un tragico epilogo in quel di Vieste, nei pressi del Lido Cristalda, dove un turista di 80 anni è apparso in evidenti difficoltà mentre si trovava in mare. Immediato l’intervento di soccorso da parte di due bagnini, ma durante l’operazione di salvataggio uno di loro non è riuscito a risalire sul pattino a causa della fatica e delle forti correnti.

Per questo motivo è stata subito allertata la Guardia Costiera, la quale in pochi minuti ha disposto l’uscita di un battello che ha raggiunto la zona accertandosi del rientro in spiaggia del turista e successivamente del recupero dell’altro bagnino rimasto in acqua.

Fortunatamente, sia il turista che il bagnino sono fuori pericolo.