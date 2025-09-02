[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vieste, annullata la Notte Bianca in segno di lutto e protesta per la morte della donna per mancanza di ambulanze

Il Comune di Vieste comunica che la Notte Bianca in programma domani, 3 settembre, è annullata.

La decisione è stata presa all’unanimità dall’Amministrazione Comunale a seguito della tragica e inaccettabile morte avvenuta nelle scorse ore, che ha profondamente scosso la nostra comunità.

Il sindaco Giuseppe Nobiletti: “Non possiamo far finta di nulla. Non possiamo accettare che nel 2025 una donna muoia per mancanza di ambulanze, per assenza di medici, per superficialità di valutazioni che si sono rivelate fatali. Questa morte è l’ennesima ferita inflitta a un territorio che da troppo tempo denuncia le gravi carenze della sanità pubblica. Oggi Vieste si ferma: per rispetto, per dolore, ma anche per gridare con forza che la misura è colma. Non vogliamo promesse, pretendiamo risposte concrete. Il diritto alla salute non è un favore, è un dovere dello Stato verso i cittadini.”

L’assessora ai Grandi Eventi Tano Paglialonga aggiunge: “Questa decisione nasce dal cuore e dalla convinzione che, di fronte a tragedie come quella che ci ha colpiti, una comunità debba fermarsi. La festa lascia il posto al silenzio, al rispetto e alla vicinanza verso chi sta vivendo il dolore più grande.

Ma questo gesto non è solo un atto di sensibilità. È anche un segno di dissenso e di protesta civile. Non possiamo più accettare che la nostra città e il nostro territorio siano lasciati soli da una Regione che continua a mostrarsi assente sul fronte della sanità.

Vieste merita servizi sanitari adeguati, merita medici, ambulanze e strutture in grado di garantire il diritto più sacro: la vita.

Dispiace profondamente anche per i tanti ospiti che avevano scelto di vivere con noi la Notte Bianca e che attendevano questo momento con entusiasmo. A loro va il mio grazie e la promessa che Vieste saprà tornare ad accoglierli con il calore e la gioia che da sempre ci contraddistinguono.”

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a condividere questo gesto di rispetto e protesta, affinché la voce di Vieste si levi forte e chiara: mai più morti assurde per l’assenza di ciò che dovrebbe essere garantito a tutti, sempre.

Comune di Vieste