Vieste al G20Spiagge: una battaglia vinta dai sindaci. Nasce la legge per le città balneari

Partecipare a reti nazionali come il G20 Spiagge è un’azione politica concreta, capace di generare cambiamento reale e per questo motivo il Comune di Vieste, da anni presente e attivo all’interno del network, ha preso parte con convinzione all’edizione 2025 del Destination Summit, appena conclusasi ad Alghero.

E ieri, quasi al termine del summit, una notizia storica per Vieste e per tutte le città balneari italiane: è stato infatti depositato in Parlamento il disegno di legge sulle “comunità marine e acquali”, un provvedimento che riconosce le specificità delle città costiere – come Vieste – che affrontano sfide uniche dovute all’impatto del turismo stagionale.

“Siamo davanti a un momento storico – afferma il Sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti –. Il G20Spiagge si conferma una rete viva, operativa e utile al Paese. Il disegno di legge appena depositato è il frutto di anni di confronto tra sindaci che, pur provenendo da aree diverse e da visioni politiche differenti, hanno saputo lavorare insieme per un obiettivo comune: dotare le nostre città di strumenti normativi concreti, moderni e funzionali.”

Il disegno di legge – annunciato dai parlamentari Giorgia Andreuzza e Gianluca Caramanna, della X Commissione – prevede: il riconoscimento formale dello status di comunità marina, per le località con un forte squilibrio tra residenti e presenze turistiche; poteri amministrativi speciali nei periodi di alta stagione, tra cui la possibilità di derogare a vincoli su personale, servizi e programmazione; risorse dedicate per mobilità, infrastrutture, rifiuti, decoro urbano e sostenibilità; forme di autonomia fiscale e gestionale per reinvestire localmente i proventi del turismo.

“I cittadini devono sapere che questo lavoro porterà benefici reali: più servizi, più qualità, più tutela – sottolinea Nobiletti – Abbiamo bisogno di una sanità che funzioni tutto l’anno e che sia pronta a rispondere all’aumento delle presenze in estate. Davanti alla mancanza di risposte regionali, questo disegno di legge, che chiede anche a noi sindaci del G20 di lavorare al percorso di definizione della legge, inserendoci tra gli interlocutori preferenziali, ci dà finalmente una prospettiva concreta per farlo.”

A rappresentare il Comune di Vieste al G20Spiagge Destination Summit è stata una delegazione istituzionale composta da: Graziamaria Starace, Assessora al Turismo; Mariella Pecorelli, Vicesindaco e Assessora ai Lavori Pubblici; Gaetano Desimio, Assessore allo Sport e Commercio;

Mariella Nobiletti, Presidente del Consorzio Gargano Mare, in rappresentanza degli operatori turistici locali.

Una squadra coesa che ha portato ad Alghero la voce di un territorio dinamico e in crescita, confermando la volontà dell’amministrazione comunale di Vieste di partecipare attivamente ai tavoli in cui si decide il futuro delle destinazioni turistiche italiane.



“Oggi raccogliamo i frutti di un impegno che parte da lontano. Ma non ci fermiamo: ora si apre la fase decisiva dell’iter parlamentare, che seguiremo da vicino, con responsabilità e determinazione” – conclude il Sindaco.