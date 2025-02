[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Videosorveglianza, arriva a Manfredonia un contributo di 213.686,92 euro

Oggi si è tenuta una conferenza stampa, di concerto con la Prefettura, la Questura, le Forze dell’ordine e la Procura della Repubblica di Foggia, per presentare le nuove iniziative relative alla sicurezza urbana nel territorio di Manfredonia.

È con grande soddisfazione e orgoglio che condivido un’importante notizia per la sicurezza di tutta la nostra comunità. Grazie all’impegno costante e alla collaborazione tra gli uffici comunali e le forze dell’ordine, la Città di Manfredonia è stata selezionata tra i Comuni ammessi a ricevere il finanziamento del Ministero dell’Interno, nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014-2020.

Un contributo di 213.686,92 euro, che servirà a potenziare e ampliare il nostro sistema di videosorveglianza urbana, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza del nostro territorio e dei suoi abitanti.

Questa somma verrà destinata alla realizzazione di nuovi impianti e al miglioramento di quelli già esistenti, con l’adozione di tecnologie all’avanguardia come le telecamere ad alta risoluzione, i sensori di movimento e software di videoanalisi per il monitoraggio continuo delle aree sensibili della città. L’integrazione del sistema di videosorveglianza con tecnologie avanzate e l’uso di una rete IP consentiranno di collegare gli apparati sul campo con le sale operative delle forze di polizia, in modo da garantire un controllo più efficiente e tempestivo delle situazioni a rischio.

La Giunta Comunale, con delibera n. 36 del 17/10/2024, ha deciso di dare priorità alla copertura delle aree vulnerabili individuate nell’articolo 2 del Patto per l’Attuazione della Sicurezza Urbana, come Siponto e i suoi dintorni.

Una volta che il progetto sarà completato, l’Amministrazione Comunale si impegnerà a garantire la manutenzione ordinaria degli impianti, con l’obiettivo di assicurare la durabilità e l’efficienza del sistema.

In aggiunta, vorrei sottolineare che questo intervento si sta già progettando in modo da estendersi anche alle aree limitrofe alla frazione di Siponto, da sempre una zona che merita particolare attenzione.

Ringrazio il Consigliere Comunale delegato a Bandi e Finanziamenti, Matteo La Torre, che ha avuto un ruolo fondamentale nella presentazione della nostra proposta progettuale al Ministero dell’Interno.

Lo ha scritto su Facebook l’Assessore Sara Delle Rose