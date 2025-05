[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vico del Gargano: cittadinanza onoraria al Prefetto Michele Di Bari

Si comunica che, ai sensi dell’art. 39 del T.U.O.EE.LL. e dell’art. 11 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per determinazione del Presidente Ida BALDASSARRE, il Consiglio Comunale di Vico del Gargano è convocato, in sessione straordinaria, monotematico presso la Sala Consiliare – Piazza San Domenico, per il giorno sabato 31 maggio 2025 alle ore 18,00 in prima ed unica convocazione, per trattare gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

.1) Conferimento cittadinanza onoraria al dott. Michele di Bari – Prefetto di Napoli.

Il sindaco Raffaele Sciscio lo definisce “Uomo di grande umanità, di forte capacità mediatrice, sa conciliare gli opposti ed i lontani, sempre alla ricerca di sintesi anche nelle situazioni più complesse.”

Garganico a tutto tondo nella sua missione di Segretario comunale alle Isole Tremiti; sindaco di Mattinata; Commissario prefettizio nei comuni di Monte Sant’Angelo, di Peschici, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Vico del Gargano nel 2006.