Vico del Gargano – Al via l’undicesima edizione del Festival Gargano dei Giornalismi



Il 22, il 27 luglio e il 7 agosto, a Vico del Gargano, si svolgerà l’undicesima edizione del Festival

Gargano dei Giornalismi, voluto dal Comune di Vico del Gargano, in collaborazione con il Parco

Nazionale del Gargano.



Le prime due serate si terranno in Piazza San Domenico, l’ultima in Piazza Castello. Tutte inizieranno

alle ore 21 e saranno a ingresso libero.



Martedì 22 luglio, protagonista assoluto sarà l’attore e regista Ascanio Celestini, rappresentante tra i più

noti e importanti del teatro di narrazione italiano, intervistato dal giornalista de la Repubblica Filippo La

Porta. L’artista romano – autentico “artigiano della parola” – parlerà della sua carriera professionale, del suo impegno sociale e presenterà il suo ultimo libro “Poveri cristi” (Einaudi), un viaggio alla scoperta di

un’umanità ai margini, di storie di persone che nessuno racconta mai, di luoghi di cui ci accorgiamo solo se c’è una tragedia.

Domenica 27 luglio, per l’undicesima edizione del Premio Gargano di Giornalismo – Vincenzo Afferrante, sul palco del Festival sarà la giornalista Rai Benedetta Rinaldi a condurre una serata che vedrà protagonisti

Tiziana Panella, storica conduttrice di “Tagadà” (La7), garbato talk pomeridiano che spazia dall’economia

agli spettacoli, dalla politica alla cronaca, insieme a Vittorio Emanuele Parsi, Professore di relazioni

internazionali (Università Cattolica), che oltre ad affrontare i grandi temi di attualità, presenteranno il loro libro “La vita due volte. Storie di come siamo rinati, insieme” (Rizzoli), che per lo psichiatra Massimo Recalcati “racconta quanto l’amore possa essere più forte della morte”. Ad arricchire l’evento ci sarà Gabriella Germani, attrice e straordinaria imitatrice di tanti personaggi, da Maria De Filippi a Mara Venier, da Monica Bellucci a Lilli Gruber, da Valeria Marini fino alla premier Giorgia Meloni. Gli altri ospiti dell’evento saranno Lino Patruno, già direttore della “Gazzetta del Mezzogiorno” e autore del libro “Il Sud ha vinto” (Secop), e il

giovane attivista ambientale Potito Ruggiero, che riceverà il Premio Foresta Umbra – Amica Terra.

Giovedì 7 agosto, importante e graditissima ospite dell’ultima serata sarà Elisabetta Dami, scrittrice e

“mamma” del personaggio Geronimo Stilton, il topo giornalista che da 25 anni conquista giovani lettrici e

lettori in 52 lingue raggiungendo oltre 187 milioni di copie vendute. Nel corso dell’intervista verrà presentato

anche l’ultimo libro dell’autrice, “Il destino di un lupo” (Rizzoli), un romanzo di formazione sotto forma di

avventura, una riflessione potente sul coraggio di affrontare le proprie paure, i propri limiti e trovare forza

nella vulnerabilità.

“L’undicesima edizione del Festival si presenta davvero molto interessante, perché riesce ad unire impegno e intrattenimento”, dichiara il Sindaco Raffaele Sciscio. “Tutti gli ospiti, di grande levatura e riconoscibilità, sapranno dare all’Estate Vichese quel valore aggiunto che nel corso degli anni non è mai venuto meno.

Come sempre, si potrà assistere alle tre serate gratuitamente, perché per noi la cultura è nel segno

dell’accessibilità, dell’inclusività, della crescita civile”.

“La novità di quest’anno è la collaborazione con la rassegna Agorà, ideata dall’assessore Rita Selvaggio.

Solo unendo le forze si possono raggiungere risultati importanti anche nella proposta culturale”, afferma il direttore artistico del Festival il vichese Michele Afferrante (giornalista e autore televisivo per la Rai).

“L’obiettivo resta quello di sempre: tenere unita e viva la comunità di cittadini e turisti proponendo momenti di riflessione e di alleggerimento, creando occasioni per stare insieme in maniera intelligente e costruttiva”.