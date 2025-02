[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Viareggio, ma non solo: gli occhi del Torino sul difensore Castaldi

Come riportato in esclusiva da TMW, il ds del Torino Vagnati ha messo gli occhi su Giovanni Castaldi, difensore centrale mancino classe 2007 di proprietà del Foggia attualmente in prestito in serie D al Manfredonia.

Castaldi potrebbe trattare con il Torino per il trasferimento in granata a titolo definitivo sin dal prossimo mese di giugno.

“Il Torino mi aveva già visionato in qualche partita fatta con il Manfredonia, voleva vedermi da vicino. Mi hanno dato questa opportunità e sono veramente molto contento, questo è il mestiere che voglio fare nella vita, sono tanto contento” – dice ai microfoni di Kick Off, trasmissione condotta da Tiziano Errichiello in onda su Foggia TV.