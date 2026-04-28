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Viale XXIV Maggio, serata di tensione nel Quartiere Ferrovia: urina in strada dopo il catechismo, minacce e poi rissa con bottigliate

Una sequenza di episodi ravvicinati, avvenuti nella stessa area del Quartiere Ferrovia, riaccende l’attenzione su una situazione che da anni i residenti definiscono ormai “fuori controllo”.

Secondo le segnalazioni giunte, tutto sarebbe iniziato intorno alle 19:30 su viale XXIV Maggio, nei pressi della Chiesa Madonna della Croce, in un punto particolarmente frequentato da famiglie e bambini, quest’oggi in uscita dal catechismo.

Qui, un uomo sarebbe stato visto urinare in strada in pieno giorno. Una scena che ha suscitato indignazione tra i presenti, come racconta una persona: “La gente deve andare a prendere i bambini in chiesa dopo il catechismo e deve avere paura o addirittura imbarazzo davanti a queste persone… che schifo”.

Ma, come si vede dal video girato da una residente ormai rassegnata – e ormai diventato virale sui social network – la situazione sarebbe poi degenerata: l’uomo avrebbe brandito una bottiglia di vetro e si sarebbe avvicinato con atteggiamento minaccioso a un passante. Poco dopo, sempre nello stesso isolato, si sarebbe verificata una violenta lite, sfociata in una rissa con lanci di bottiglie e ferimenti. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e personale sanitario del 118.

Le forze dell’ordine ricostruiranno con precisione quanto accaduto e le eventuali responsabilità.

Quel tratto tra viale XXIV Maggio, via Monfalcone e via Podgora viene da tempo indicato dai cittadini come una delle aree più critiche del quartiere, con segnalazioni frequenti di bivacchi, degrado, risse e comportamenti incivili. Nonostante quanto dichiarato da chi ha girato i video – probabilmente in preda alla stanchezza e alla rassegnazione – siamo sicuri che non è certamente colpa di questa amministrazione comunale, ma è ormai acclarato che c’è un bisogno urgente di controllo e meno bisogno di spot.

“Non è percezione, non è procurato allarme, è realtà”, è il commento ricorrente tra chi vive il quartiere Ferrovia. Una realtà che, secondo molti, sta incidendo sempre più sulla qualità della vita quotidiana, soprattutto in un’area centrale della città.

I cittadini chiedono maggiore attenzione e controlli, mentre le autorità sono chiamate a verificare i fatti e adottare eventuali provvedimenti. Nel frattempo, l’invito è rivolto a chiunque abbia assistito agli episodi: fornire elementi utili alle forze dell’ordine può essere decisivo per chiarire quanto accaduto