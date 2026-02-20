Via Crucis: quante e quali sono le stazioni e quando si svolge il rito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Via Crucis è uno dei riti più riconoscibili della Settimana Santa e continua a coinvolgere fedeli e comunità di ogni età. È un percorso che unisce memoria, spiritualità e tradizione, e che racconta in modo diretto gli ultimi momenti della vita di Gesù.

Molti si chiedono quali siano le sue origini, quali stazioni la compongano e quando venga celebrata nelle parrocchie. Perché proprio quattordici tappe? Come si è sviluppata nel tempo? E in quali giorni si svolge la Via Crucis? Scopriamolo insieme.

La storia della Via Crucis: dalle strade di Gerusalemme alle chiese di oggi

La Via Crucis nasce come pellegrinaggio reale nei luoghi della Passione. I primi cristiani percorrevano fisicamente la strada che portava al Golgota, rivivendo gli ultimi momenti della vita di Gesù. Con il passare dei secoli, però, raggiungere Gerusalemme divenne difficile per molti. Le comunità iniziarono così a ricreare nelle chiese una sequenza di immagini che permettesse ai fedeli di compiere idealmente lo stesso cammino.

Il rito si diffuse grazie ai francescani, e in particolare grazie a San Leonardo da Porto Maurizio, che lo promosse in tutta Italia. Nel Settecento la Chiesa stabilì regole precise per evitare versioni troppo diverse tra loro. Da allora la Via Crucis è diventata un appuntamento fisso della Quaresima e del Venerdì Santo.

Oggi ogni chiesa possiede una propria “via dolorosa”, rappresentata da quadri o bassorilievi che accompagnano i fedeli lungo il percorso. Il rito è semplice ma intenso: si cammina, ci si ferma, si ascolta, si prega. È un gesto che unisce corpo e spirito e che continua a parlare anche a chi non frequenta abitualmente la chiesa.

Le stazioni della Via Crucis: il racconto della Passione in quattordici momenti

La Via Crucis tradizionale è composta da quattordici stazioni, ognuna dedicata a un episodio della Passione. Per rendere più chiaro il percorso, ecco l’elenco completo integrato nel racconto:

Gesù è condannato a morte

Gesù prende la croce

Gesù cade per la prima volta

Gesù incontra Maria

Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la croce

Veronica asciuga il volto di Gesù

Gesù cade per la seconda volta

Gesù incontra le donne di Gerusalemme

Gesù cade per la terza volta

Gesù è spogliato delle vesti

Gesù è inchiodato sulla croce

Gesù muore sulla croce

Gesù è deposto dalla croce

Gesù è deposto nel sepolcro

Alcune comunità aggiungono una quindicesima stazione dedicata alla Risurrezione, anche se non fa parte della forma tradizionale.

Ogni stazione è un punto di sosta. Il sacerdote guida la preghiera, i fedeli rispondono e l’immagine davanti agli occhi diventa un invito alla meditazione. È un linguaggio che ha ispirato pittori, scultori e registi, trasformando la Via Crucis in un patrimonio culturale oltre che religioso.

Quando si svolge la Via Crucis: dalla Quaresima al Venerdì Santo

La Via Crucis si celebra soprattutto durante la Quaresima, periodo che prepara alla Pasqua. Molte parrocchie la propongono ogni venerdì, come gesto di meditazione e penitenza.

Il momento più atteso, però, è il Venerdì Santo, quando la Chiesa ricorda la morte di Gesù. In questa giornata la Via Crucis assume un valore particolare e viene celebrata in forma solenne.

La più famosa è quella del Colosseo, presieduta dal Papa e seguita da milioni di persone in tutto il mondo. È un appuntamento che unisce tradizione, televisione e spiritualità, diventando uno degli eventi più seguiti della Settimana Santa.

Molte comunità organizzano anche Via Crucis all’aperto, lungo le strade dei paesi o nei quartieri, trasformando il rito in un momento di partecipazione collettiva. Altre preferiscono una forma più intima, all’interno della chiesa, con luci soffuse e canti che accompagnano il cammino.

La Via Crucis, in qualunque forma venga celebrata, resta un rito che attraversa i secoli e continua a parlare a generazioni diverse.