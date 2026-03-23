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Via Crucis Laudato si’ a San Giovanni Rotondo

Mercoledì 25 marzo, a San Giovanni Rotondo, presso le quattordici stazioni monumentali del sentiero di Monte Castellana, si terrà la quinta edizione della Via Crucis organizzata dalla Comunità Laudato si’ di San Giovanni Rotondo. Il momento di preghiera, con inizio alle ore 19:30, sarà presieduto da S.E. R. Mons. padre Franco Moscone, arcivescovo dell’arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e da don Pasquale Paloscia, assistente spirituale della Comunità Laudato si’.

La Via Crucis è il cammino di Gesù verso il Calvario, un gesto compiuto più di duemila anni fa e che continua nella storia di ogni persona che soffre. Il titolo scelto per quest’anno è “Le ferite del Gargano”. Il gruppo giovani Laudato si’ ha focalizzato l’attenzione sulle principali criticità che riguardano il Promontorio, nell’ottica dell’ecologia integrale.

Le meditazioni riguardano in particolare le ferite sociali e ambientali che richiamano a una responsabilità collettiva verso il creato. Queste piaghe, con il sacrificio di Gesù, diventano “feritoie”, fessure attraverso cui passa la luce della Pasqua. Per la scrittura delle quattordici stazioni sono stati coinvolti diversi operatori impegnati sul territorio, ai quali è stato chiesto di contribuire con le loro riflessioni.

La Comunità Laudato si’ invita tutti a partecipare.

San Giovanni Rotondo, 18 marzo 2026

Comunità Laudato si’ San Giovanni Rotondo