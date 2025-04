[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Vescovo Moscone: inaccettabili le accuse di antisemitismo della ambasciata israeliana”

In merito alle recenti dichiarazioni dell’Ambasciatore d’Israele presso la Santa Sede, Yaron Sideman, nei confronti di Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, credo sia d’obbligo il pieno sostegno e solidarietà al Vescovo Moscone, rigettando con fermezza le accuse di antisemitismo e di sminuimento dell’Olocausto.

Mons. Moscone ha sempre operato nel solco della pace, del dialogo e della riconciliazione tra i popoli, ponendosi come instancabile voce a favore della giustizia e della dignità umana. Le sue parole, pronunciate nel contesto della manifestazione per la pace a Bari, vanno lette nella chiave della sua costante testimonianza evangelica, volta a promuovere la cessazione di ogni violenza e sofferenza, indipendentemente dalle appartenenze nazionali o religiose.

Ingiusto e fuorviante strumentalizzare il suo intervento per accusarlo di fomentare l’odio. La storia e il ministero pastorale di Mons. Moscone sono testimonianza di un impegno concreto per il rispetto reciproco e per la difesa dei diritti umani, senza alcuna distinzione.

Pertanto tutti coloro che hanno a cuore la verità e la giustizia non cadano nell’errore di valutare letture distorte nelle sue dichiarazioni, ma a riconoscere in esse un autentico appello alla pace e alla fratellanza tra i popoli.

Continuare a sostenere il Vescovo Moscone nella sua missione pastorale e nel suo instancabile lavoro per il bene comune, è un atto dovuto da parte dell’interna Nostra comunità, certi che il suo operato resti fedele ai principi evangelici della pace e della solidarietà universale.

Raffaele Fatone