[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Verso una Manfredonia più sostenibile: il 24 ottobre la firma della Lettera d’Intenti con Slow Food Manfredonia APS

Il Comune di Manfredonia e Slow Food Manfredonia APS si apprestano a sottoscrivere una Lettera d’Intenti che segna l’avvio di una collaborazione per la promozione della sostenibilità ambientale, dell’educazione alimentare e della valorizzazione delle identità locali.

Venerd 24 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia, si terrà la firma dell’accordo.

Nel corso dell’incontro, Slow Food Manfredonia consegnerà ai Consiglieri e agli Assessori delle borracce sostenibili, simbolo dell’impegno condiviso verso la riduzione della plastica monouso e la promozione di comportamenti rispettosi dell’ambiente.

“Manfredonia – ha dichiarato il sindaco Domenico La Marca – sta costruendo, passo dopo passo, una visione di città fondata sulla sostenibilità e sulla partecipazione. Questo accordo con Slow Food è un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa tradursi in scelte responsabili e durature. Ringrazio Slow Food Manfredonia per l’impegno e la sensibilità mostrata verso la nostra comunità”.

“Questa Lettera d’Intenti – ha aggiunto l’assessora all’Ambiente Rita Valentino – rappresenta un passo importante nel percorso che Manfredonia ha intrapreso per diventare una città sempre più attenta alla sostenibilità e alla qualità della vita. La collaborazione con Slow Food ci aiuterà a promuovere una cultura ambientale diffusa e a coinvolgere cittadini, scuole e associazioni in azioni concrete per un futuro più verde e consapevole.Il Comune di Manfredonia, già aderente alla Rete dei Comuni Sostenibili, alla Rete delle Città Bio e alla Rete delle Città di Carta, rafforza così il proprio impegno per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, con particolare attenzione alla tutela ambientale, alla legalità e al benessere collettivo. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di condivisione e impegno per una Manfredonia più sostenibile”.

Manfredonia, 20/10/2025