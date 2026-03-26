Verissimo, ospiti 28 e 29 marzo 2026: anticipazioni e chi sarà in studio da Silvia Toffanin

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Il weekend del 28 e 29 marzo 2026 riporta su Canale 5 uno degli appuntamenti più amati dal pubblico: Verissimo, il talk di Silvia Toffanin che continua a dominare il pomeriggio televisivo grazie a un linguaggio intimo, elegante e capace di mettere a proprio agio ogni ospite.

Il programma, ormai punto fermo del fine settimana Mediaset, torna con due puntate che promettono emozioni, racconti personali e momenti che faranno discutere anche sui social. Il salotto di Verissimo si prepara ad accogliere volti dello spettacolo, della musica e dello sport, insieme a personaggi che negli ultimi giorni hanno attirato l’attenzione del pubblico.

Ma chi entrerà in studio? Quali storie segneranno il nuovo weekend televisivo? E come seguire tutto anche in streaming? Scopriamolo insieme.

Gli ospiti di Verissimo del 28 marzo 2026: un sabato dedicato ai racconti

La puntata del 28 marzo si annuncia come una delle più attese del mese. Il sabato di Verissimo, infatti, è spesso dedicato alle storie che hanno lasciato un segno nella settimana televisiva o che hanno toccato il pubblico per la loro forza emotiva.

Direttamente dalla scuola di Amici 25, Opi, Michele e Antonio arrivano nel salotto di Verissimo per raccontare il loro percorso, tra sogni che iniziano a prendere forma e le emozioni di un’esperienza che li sta cambiando profondamente.

La scaletta completa è in via di definizione, ma la puntata punterà su ospiti che hanno animato il dibattito pubblico, tra televisione, musica e attualità.

Gli ospiti di Verissimo del 29 marzo 2026: una domenica più pop, con Enrico Nigiotti

La domenica di Verissimo, come da tradizione, assume un tono più popolare e leggero. È il giorno dedicato ai protagonisti dei reality, delle fiction e degli eventi che hanno animato la settimana televisiva.

Il 29 marzo 2026 non farà eccezione, anche se la lista degli ospiti è ancora in aggiornamento.

L’unico nome già confermato è Enrico Nigiotti, artista che negli anni ha costruito un rapporto speciale con il pubblico grazie alla sua scrittura diretta e alla capacità di raccontarsi senza filtri.

La sua presenza promette un’intervista intensa, fatta di musica, ricordi e riflessioni personali.

Il resto del cast sarà comunicato nelle prossime ore, come spesso accade per la puntata domenicale, che si modella sugli eventi più recenti del panorama televisivo.

Come seguire Verissimo in TV e in streaming: orari, repliche e contenuti extra

Le puntate del 28 e 29 marzo 2026 andranno in onda nel tradizionale appuntamento del pomeriggio su Canale 5, confermando la collocazione che negli anni ha trasformato Verissimo in un punto di riferimento del weekend italiano.

Chi non potrà seguire la diretta potrà recuperare tutto su Mediaset Infinity, dove le interviste vengono caricate integralmente e restano disponibili gratuitamente. La piattaforma offre anche clip dedicate, contenuti extra e momenti esclusivi che permettono di rivivere le parti più emozionanti delle puntate.

La possibilità di seguire Verissimo da smartphone, tablet o computer ha ampliato notevolmente il pubblico del programma, rendendolo accessibile anche a chi non può sedersi davanti alla TV.

Questa doppia fruizione – televisiva e digitale – ha trasformato il salotto di Silvia Toffanin in uno degli spazi più riconoscibili dell’intrattenimento Mediaset, capace di raggiungere generazioni diverse e di mantenere un legame costante con gli spettatori.