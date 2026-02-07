Verissimo, Cristiana ed Ernesto più innamorati che mai: convivenza in arrivo e anello in studio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il weekend televisivo non sarebbe lo stesso senza Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che ogni sabato continua a conquistare milioni di telespettatori con storie autentiche e cariche di emozione. Nella puntata di oggi, sabato 7 febbraio 2026, tra gli ospiti più attesi ci sono stati Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, la coppia nata negli studi di Uomini e Donne dopo la scelta finale dell’ex tronista.

A pochi giorni dalla fine del loro percorso nel dating show di Maria De Filippi, Cristiana ed Ernesto si sono mostrati complici e innamorati, pronti a raccontare come sta proseguendo la loro relazione lontano dalle telecamere. A sorprendere il pubblico è stata proprio Cristiana, che ha rivelato un’importante novità sul loro futuro: la convivenza è ormai alle porte. Una decisione forse rapida, ma sentita, dettata dall’impossibilità di vivere la relazione a distanza e dal bisogno di condividere ogni momento della quotidianità.

L’ex tronista ha poi ripercorso la sua esperienza a Uomini e Donne, sottolineando come le numerose discussioni abbiano rafforzato il legame con Ernesto. Ogni confronto, ha spiegato, è stato fondamentale per conoscersi davvero e mettersi alla prova. Con lui, il percorso è stato intenso e spesso complesso, ma proprio quella complessità l’ha spinta a seguire il cuore, anche quando aveva promesso a se stessa di non farlo più. La svolta definitiva è arrivata con la dichiarazione di Ernesto, momento in cui Cristiana ha compreso di essersi innamorata.

A rendere l’intervista ancora più emozionante è stato il gesto di Ernesto, che ha voluto ufficializzare il fidanzamento in diretta. Con parole sincere e cariche di sentimento, ha raccontato come Cristiana sia riuscita a riaccendere in lui emozioni che credeva ormai sopite, per poi suggellare il tutto con un anello, simbolo di un amore che cresce e di un futuro che i due sembrano voler costruire insieme.