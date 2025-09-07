Vergura: “Monte Sant’Angelo più luminosa, sicura e accogliente”
✅️ Continua il lavoro per una Città più luminosa, sicura e accogliente.
Grazie agli interventi di efficientamento energetico sulla pubblica illuminazione abbiamo dato nuova luce a Corso Giannone, alla zona C (via dello Spagnoletto, via Miller, via Emilio Bertaux, via Abate Giovanni, via della Ginestra) e all’intero quartiere Stamporlando.
🤝Abbiamo inoltre ripristinato l’illuminazione della piazzetta di via Manfredi, restituendo ai cittadini e alle famiglie uno spazio più accogliente da vivere anche di sera.
💡 Le nuove lampade a led ci consentono di avere un maggiore risparmio energetico, più bellezza e soprattutto più sicurezza.
E non ci fermiamo qui: sono già in programma altri interventi per rendere la Città di Monte Sant’Angelo sempre più luminosa.
Giovanni Vergura
Assessore ai Lavori pubblici di Monte Sant’Angelo