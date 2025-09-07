[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Verdi di Capitanata dopo la nomina del nuovo presidente del Parco del Gargano

La nomina a presidente del Parco del Gargano di Vincenzo D’Errico, imprenditore turistico di Rodi Garganico, è arrivata a sorpresa, dopo che il commissario Di Mauro aveva anche cominciato a fare incontri con le associazioni ambientaliste, i sindaci e i partiti.



Come Europa Verde -Verdi di Capitanata auguriamo al nuovo presidente un buon lavoro.

La prima nota emessa va nel senso che auspichiamo con la volontà di incontrare i sindaci, le associazioni di categoria e gli stakeholders, ma tra questi riteniamo necessario che si ascoltino associazioni ambientaliste e i partiti come il nostro, da sempre attenti alle tematiche ambientali.

Gli chiediamo di farlo in fretta per poter avviare una nuova stagione di attività di tutela e sviluppo del Gargano.



Al nuovo presidente garantiamo la nostra disponibilità a collaborare e a proporre soluzioni ai problemi storici che si trascinano nel nostro amato Gargano e i nuovi che vengono dall’estremizzazione degli eventi meteo (siccità e alluvioni) dovuti ai cambiamenti climatici.



Avv. Innocenza Starace

Geom. Lorenzo Gagliardi

Coportavoce Europa Verde- Verdi di Capitanata

Alfredo De Luca – consigliere comunale di Manfredonia