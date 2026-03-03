[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Venerdì 6 marzo al “Dalla” di Manfredonia presentazione del progetto di coinvolgimento della città che porterà allo spettacolo degli Apocrifi “Sottosopra”, la città ferita dall’Enichem

Venerdì 6 marzo 2026 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, a partire dalle ore 20.00, si svolgerà un incontro pubblico di presentazione alla cittadinanza e alla stampa di “Sottosopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili”, lo spettacolo della Bottega degli Apocrifi che ritornerà in scena ad aprile a diciannove anni dal suo debutto.

In occasione dell’avvio del laboratorio “inSUBBUGLIO”, che porterà al riallestimento dello spettacolo, gli Apocrifi convocano la comunità teatrale del “Dalla” per presentare questo progetto che ritorna in scena per rimettere in vita una ferita e un conflitto ancora irrisolto: la vicenda Enichem di Manfredonia, che nel 1988 ha mostrato a tutti la difficile convivenza tra la città e la fabbrica inquinante.

All’incontro, assieme alle donne che si sono iscritte al laboratorio teatrale gratuito, interverranno: il regista dello spettacolo Cosimo Severo, la drammaturga Stefania Marrone, il regista cinematografico Luciano Toriello e il giornalista Felice Sblendorio.

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni e iscrizioni: Teatro “Lucio Dalla” – Bottega degli Apocrifi. 0884 532829 / 335 244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.