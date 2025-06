[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Venerdì 27 giugno serata di beneficenza al Tennis Club di Foggia con Gene Gnocchi

Serata di beneficenza al Tennis Club di Foggia con Gene Gnocchi venerdì 27 giugno.

Appuntamento alle 20:30 con il recital “Sconcerto rock”, scritto, diretto e interpretato dal comico emiliano con Diego Cassini alla chitarra. Al termine dello spettacolo spazio alla lotteria benefica il cui ricavato sarà devoluto al Lions Club Foundation che opera negli interventi di urgenza in caso di calamità naturali e nel sostegno di popolazioni disagiate.

Gene Gnocchi è attualmente impegnato con lo spettacolo “Una crepa nel crepuscolo” in un tour che sta toccando diversi teatri italiani. Gene Gnocchi tornerà in Capitanata grazie alla sua pluriennale amicizia con Donato De Leonardis. Amante del “Cece Rita”, una varietà autoctona di cece registrata al Ministero delle Politiche agricole dall’agrotecnico Urbano De Leonardis, è anche un grande estimatore del Foggia sin dai tempi di Zemanlandia e il suo calciatore preferito era Oberdan Biagioni.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni info@tcfoggia.it