VELE NEL COSMO – Una serata affascinante interrotta dal maltempo

Lo scorso 13 agosto, oltre duecento persone hanno preso parte all’iniziativa “Vele nel Cosmo”, organizzata dalla Lega Navale di Manfredonia nell’ambito della rassegna “Riflessi di Mare… Eventi alla Lega Navale”, parte del Manfredonia Festival 2025, promosso dall’Amministrazione Comunale.

L’evento, sottotitolato “L’abbraccio tra mare e stelle”, ha attirato un pubblico eterogeneo, con tanti bambini e ragazzi entusiasti all’idea di osservare dal vivo il cielo stellato, fino ad allora conosciuto solo attraverso immagini e disegni.

La serata si è aperta con i saluti del presidente LNI/MF Franco Brunetti, introdotto dal conduttore Antonio Tasso. A seguire, il prof. Giovanni Fantetti, esperto di scienze nautiche e astronomiche, ha illustrato con passione le costellazioni circumpolari. Il prof. Antonio Santoro ha poi affascinato il pubblico con i miti e le leggende legati agli astri.

Il momento più atteso era l’osservazione diretta con i telescopi dell’associazione Astrofili di Capitanata, coordinata da Salvo Delli Carri. Quattro telescopi professionali erano pronti a mostrare Luna, ammassi stellari e il pianeta Saturno. Tuttavia, un rapido peggioramento del cielo ha rovinato i piani: le nuvole hanno oscurato gran parte della volta celeste, consentendo solo fugaci scorci della Luna e di qualche ammasso stellare. Saturno, il pianeta più atteso, è rimasto completamente nascosto.

Con l’arrivo della pioggia, la serata si è conclusa in anticipo. Nonostante ciò, l’iniziativa ha saputo emozionare e stimolare curiosità, lasciando la promessa di una futura riedizione in condizioni meteo più favorevoli.