Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vela – Manfredonia presenta il calendario 2026: l’11 aprile conferenza stampa

Manfredonia città della vela, protagonista del calendario di Puglia 2026 – European Region of Sport

Sabato 11 aprile la presentazione del programma delle attività organizzate dal Gargano Sailing Club

Manfredonia si conferma tra i principali poli della vela in Puglia con un calendario di eventi sportivi inseriti nel programma di Puglia 2026 – European Region of Sport, che vedrà la città protagonista nei prossimi mesi.

È l’esito del crescente impegno profuso dal sipontino Gargano Sailing Club, guidato da Ilenia Clemente, a cui si deve l’organizzazione di uno straordinario calendario di eventi agonistici e manifestazioni di promozione dello sport di mare.

Sabato 11 aprile, alle ore 18.30, presso l’Info Point Turistico in piazzetta Mercato a Manfredonia, sarà presentato l’intero programma delle attività previste tra maggio e novembre, a partire dai 3 grandi eventi di settembre e ottobre (tra i quali spiccano i Campionati italiani giovanili delle classi in doppio, che vedono Manfredonia presente come unica città marinara in Puglia).

All’incontro con i giornalisti parteciperà, oltre alla presidente del Gargano Sailing Club e alle autorità civili e militari, il presidente dell’VIII Zona FIV (Puglia) Alberto La Tegola.

La presentazione è concomitante alle gare del Campionato Zonale Classe Dinghy 12’, in programma l’11 e il 12 aprile, nelle acque antistanti il castello di re Manfredi. Il Dinghy 12’, lungo poco più di 3,5 metri e costruito in legno pregiato o vetroresina, è una delle imbarcazioni più storiche e tecniche della vela, nota agli appassionati per l’eleganza e la precisione richiesta nella conduzione.

Il fine settimana sarà arricchito dalle attività della Giornata Regionale della Costa 2026, organizzata dall’associazione Gargano Cultura & Sport. Domenica 12 sarà possibile andare a vela, praticare yoga e cimentarsi con la pesca inclusiva, liberamente a contatto diretto con il mare. L’evento gode del patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Foggia, Città di Manfredonia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e Parco Nazionale del Gargano.





