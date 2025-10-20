[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vandali al cimitero cittadino di Torremaggiore: un’offesa alla memoria e un dolore per tutta la comunità

Quanto accaduto nel pomeriggio di domenica 19 ottobre al cimitero comunale di Torremaggiore rappresenta un gesto di inaudita gravità, che ferisce profondamente la nostra città.

Ignoti hanno imbrattato con olio esausto le facciate di alcune tombe, compiendo un atto vile e irrispettoso verso un luogo sacro, simbolo della memoria e dell’affetto verso i nostri cari defunti.

A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo la più ferma condanna per questo gesto ignobile.

Non si tratta soltanto di un atto di vandalismo, ma di una profanazione che colpisce la memoria collettiva e i sentimenti più profondi della nostra comunità.

Le Forze dell’Ordine sono già al lavoro per ricostruire l’accaduto, anche attraverso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza, e confidiamo che i responsabili vengano presto individuati e consegnati alla giustizia.

Emilio Di Pumpo

Sindaco di Torremaggiore