Valeria Marini si sente male al Grande Fratello Vip: vomita in giardino poco dopo l’ingresso

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Malore improvviso per Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip

Momenti di forte preoccupazione nella casa del Grande Fratello Vip: Valeria Marini si è sentita male a poche ore dal suo ingresso nel reality, arrivando a vomitare in giardino davanti agli altri concorrenti.

L’episodio è avvenuto in modo improvviso mentre la showgirl si trovava insieme ad altri inquilini, tra cui Raimondo Todaro e Marco Berry.

Cosa è successo: i dettagli del malore

Secondo quanto raccontato dai presenti, Valeria Marini ha iniziato ad accusare un malessere generale mentre era in compagnia degli altri concorrenti. Su consiglio dei coinquilini, ha provato a raggiungere il bagno.

Durante il tragitto, però, la situazione è peggiorata rapidamente: ha iniziato a tossire, non è riuscita a trattenersi e ha vomitato in giardino, lontano dalle telecamere.

Le reazioni degli altri concorrenti

Tra i primi a commentare l’accaduto c’è stata Alessandra Mussolini, che ha espresso preoccupazione:

“Ma che cosa può avere? Adesso speriamo che si senta meglio”

Anche Paola Caruso ha rivelato un dettaglio importante: Valeria non stava bene già da alcune ore.

“Nel pomeriggio mi aveva detto che non si sentiva per nulla bene, che si era agitata”

Le possibili cause: sospetta una mela

Al momento non è chiaro cosa abbia provocato il malore. Si parla di una possibile indigestione, di un’intossicazione alimentare oppure di uno stato di agitazione.

Durante la notte, però, Valeria Marini ha avanzato una sua teoria: il problema sarebbe stato causato da una mela mangiata poco prima.

“Secondo me era la mela, c’era qualcosa sopra… Io ho rimesso solo la mela”

Reazioni sui social

L’episodio ha rapidamente fatto il giro del web, generando commenti ironici, discussioni tra utenti e diverse ipotesi sulle cause del malessere.

Come spesso accade con il Grande Fratello Vip, anche questo episodio è diventato virale nel giro di poche ore.