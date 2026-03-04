Valentino: “Manfredonia rafforza la lotta all’abbandono dei rifiuti”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia rafforza la lotta all’abbandono dei rifiuti: attivo il nuovo sistema di videosorveglianza intelligente

Dal 1° marzo è ufficialmente operativo su tutto il territorio comunale di Manfredonia il nuovo servizio di contrasto all’abbandono dei rifiuti. Un passo concreto e strutturato che questa Amministrazione ha scelto di compiere per tutelare l’ambiente, il decoro urbano e il rispetto delle regole.

Il servizio, affidato ad Alma Sicurezza Srl, prevede l’installazione di 13 postazioni mobili di videosorveglianza che presidieranno l’intero territorio comunale. La vera innovazione del sistema risiede nell’impiego dell’intelligenza artificiale, che consente un monitoraggio più efficace e mirato, agevolando l’individuazione dei comportamenti illeciti e rafforzando l’attività di controllo.

«Contrastare l’abbandono dei rifiuti non è soltanto una questione di sanzioni – dichiara l’Assessora Mariarita Valentino – ma un atto di responsabilità verso la nostra comunità. Difendere il territorio significa difendere la qualità della vita di chi lo abita e l’immagine della nostra città. Questo sistema rappresenta uno strumento in più per affermare con forza che Manfredonia non è terra di incuria, ma di rispetto e legalità.»

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento all’Ing. Francesco Damiano della tecnostruttura del Comune di Manfredonia per il lavoro tecnico e organizzativo svolto, alla Comandante della Polizia Locale Maria Grazia Tino e all’intero Corpo per l’impegno costante nel presidio del territorio e nell’attività di controllo che accompagnerà l’attuazione del nuovo sistema.

La lotta all’abbandono dei rifiuti prosegue così su un doppio binario: prevenzione e controllo, con l’obiettivo di costruire una città più pulita, più ordinata e più consapevole.

