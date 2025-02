[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

VALENTINO: CARNEVALE SOSTENIBILE, MANFREDONIA PUNTA SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Con l’inizio degli eventi dedicati al Carnevale di Manfredonia, l’Amministrazione Comunale rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione dei cittadini e dei visitatori sulla corretta differenziazione dei rifiuti urbani. Per agevolare lo smaltimento dei rifiuti durante le giornate di festa, saranno collocati in punti strategici del centro urbano appositi carrellati, permettendo così una gestione più efficace e sostenibile dei rifiuti prodotti.

Inoltre, per garantire un servizio efficiente e mantenere pulita la città anche nelle ore serali, gli operatori dell’ASE S.p.A. estenderanno il proprio servizio fino alla mezzanotte nelle giornate dedicate agli eventi. Questa misura è stata pensata per rispondere all’afflusso di persone e per assicurare un’adeguata raccolta e smaltimento dei rifiuti, evitando accumuli nelle aree più frequentate.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di continuità con le azioni già intraprese dall’Amministrazione durante eventi di grande richiamo come la Notte Bianca della scorsa estate, la Festa Patronale e le manifestazioni natalizie. L’obiettivo è quello di consolidare una cultura del rispetto ambientale e della corretta gestione dei rifiuti, sensibilizzando la cittadinanza all’importanza di un comportamento responsabile.

“Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione di buone pratiche ambientali, fondamentali per il decoro e la vivibilità della nostra città. Il nostro impegno è costante e mira a rendere Manfredonia sempre più attenta alla sostenibilità, garantendo servizi adeguati e coinvolgendo attivamente cittadini e visitatori nel rispetto dell’ambiente,” ha dichiarato l’Assessora all’Ambiente, Mariarita Valentino.

L’Amministrazione invita tutti i partecipanti agli eventi del Carnevale a collaborare attivamente, utilizzando i contenitori predisposti e contribuendo a mantenere pulita la città. Solo con l’impegno di tutti sarà possibile godere delle festività in un ambiente decoroso e accogliente.