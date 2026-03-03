[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Valente: “Investiamo sugli asili nido comunali”

In questi giorni sono arrivati i primi nuovi arredi per gli asili nido comunali di via Florio e via Daunia, mentre proseguono i lavori di riqualificazione delle due strutture. Parliamo di realtà che accolgono complessivamente 85 bambini e che oggi si presentano con ambienti in progressiva fase di rinnovamento, frutto di un lavoro programmato e condiviso tra settori.

Considero i nostri nidi comunali un fiore all’occhiello per la città, per qualità del servizio e organizzazione. Gli interventi in atto puntano a rendere gli ambienti ancora più funzionali e adeguati alle esigenze dei piccoli ospiti, valorizzando gli spazi come luoghi di crescita, movimento e relazione.

Un ruolo centrale è stato svolto dal Settore dei Servizi Sociali, che ha seguito e coordinato il percorso amministrativo e organizzativo, in collaborazione con il Settore dei Lavori Pubblici per gli aspetti tecnici e strutturali. È un lavoro integrato che dimostra come la qualità dei servizi nasca dalla sinergia tra competenze diverse.

Intervenire sugli asili nido significa investire in modo concreto sui bambini e sulle famiglie. Desidero ringraziare in primo luogo gli uffici dei Servizi Sociali e il dirigente Matteo Ognissanti, e il Settore Lavori Pubblici con il dirigente Michele Prencipe e l’assessore Francesco Schiavone per il lavoro puntuale svolto. Un riconoscimento va anche al personale degli asili nido, che ogni giorno garantisce il servizio con professionalità.

Come Amministrazione stiamo migliorando strutture già solide e, parallelamente, stiamo provvedendo alla realizzazione di due nuovi asili nido comunali, così da rispondere al numero crescente di domande e ampliare l’offerta. Abbiamo inoltre partecipato a un nuovo bando per implementare ulteriormente gli arredi, con l’obiettivo di consolidare e potenziare l’offerta educativa.

Nei prossimi giorni, inoltre, partirà un sondaggio pubblico per coinvolgere i cittadini nella scelta del nome da attribuire ai due asili nido comunali, oggi identificati semplicemente con le vie. Dare un nome a questi luoghi significa rafforzarne l’identità e riconoscerne il valore per la città.

I servizi per l’infanzia non si difendono a parole, ma con interventi concreti, investimenti e programmazione. È su questa linea che continuiamo a lavorare.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura