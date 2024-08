Valente: “Da Strada Facendo attacchi personali, intrisi di veleno“

“STRADA FACENDO”: LA COERENZA DELL’INCOERENZA

È sorprendente, ma non inaspettato, che “Strada Facendo” cerchi di gettare fumo negli occhi dei cittadini di Manfredonia, distorcendo la realtà dei fatti per mascherare la propria incapacità amministrativa nei due anni che fortunatamente abbiamo ormai archiviato.



La mia critica alla precedente amministrazione Rotice non era altro che la denuncia di una grave negligenza: l’aver totalmente ignorato un vincolo archeologico presente sull’area Scaloria, un vincolo che, mi sembra utile ricordare, dovrebbe essere noto a chiunque abbia un minimo di senso di responsabilità verso il patrimonio storico della nostra città.

In pratica la Giunta Rotice, con la Delibera n. 85 del 3 maggio 2022, ha individuato in maniera stabile l’area Scaloria come sede del Luna Park, ignorando completamente che l’area si trova a ridosso di un sito straordinario quale è Grotta Scaloria (a cui nel documento non si fa infatti alcun cenno).



Solo a seguito della mia segnalazione alla Soprintendenza, sono dovuti correre ai ripari, giustificando questa scelta come temporanea e dichiarando che stavano già individuando una nuova area alternativa. È divertente notare come questa “individuazione” sia rimasta una promessa vuota, dato che l’anno successivo hanno semplicemente copiato la delibera della precedente amministrazione, individuando l’area Scaloria in maniera provvisoria, con un nulla osta richiesto alla Soprintendenza.

Ora, a pochi giorni dall’insediamento della nuova amministrazione, “Strada Facendo” si permette di attaccarmi, accusandomi di schizofrenia per aver firmato una delibera che, a sole tre settimane dall’inizio del mandato, localizza nuovamente il Luna Park nella stessa area.



Mi chiedo come possano aspettarsi che noi risolviamo in tre settimane ciò che loro non sono riusciti a fare in due anni.

Noi abbiamo agito nel rispetto delle regole e del patrimonio, chiedendo preventivamente il nulla osta alla Soprintendenza, cosa che loro ignoravano fino a quando non sono stati richiamati all’ordine.

Questi attacchi personali, intrisi di veleno, non fanno altro che rivelare la disperazione di chi non ha argomenti solidi da opporre.

Ciò che la mia amministrazione sta già facendo è quello che loro hanno solo promesso: una soluzione stabile ed adeguata per il Luna Park.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura