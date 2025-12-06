[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Vacanze di Natale a Cortina? No, a Alberona”, il programma delle attività natalizie del paese dei Monti Dauni



Ricco programma di iniziative natalizie per il Comune di Alberona dove si potrà vivere il periodo più bello dell’anno tra fede, cultura e divertimento. Il cartellone, organizzato in collaborazione con l’agenzia Bella Vita Eventi di Nicola Talienti, parte domenica 7 dicembre con un concerto del Coro Gospel con Ruth White che permetterà a tutti i partecipanti di immergersi pienamente nell’atmosfera natalizia. A seguire tantissime iniziative per grandi e piccini.

“Quest’anno Alberona – dichiara il sindaco Leonardo De Matthaeis – si presenta in una veste tutta nuova per il Natale, anche un po’ provocatoria. Abbiamo infatti scelto lo slogan: ‘Vacanze di Natale a Cortina? No, ad Alberona!’ perché pensiamo che Alberona e i paesi dei Monti Dauni non abbiano nulla da invidiare alle mete turistiche più celebrate d’Italia. Quest’anno a Alberona, insieme a Bella Vita Eventi, abbiamo messo su un programma sia di luminarie che di intrattenimenti molto importante, che spaziano dal presepe vivente nel Borgo Antico, a vari concerti, alla casa di Babbo Natale, alla casa della Befana, fino ad arrivare al 17 di gennaio, che tradizionalmente è la giornata dedicata ai Fuochi di Sant’Antonio”.

Di seguito il programma con tutte le iniziative per il periodo delle feste.

– 7 Dicembre Coro Gospel con Ruth White

– 21 Dicembre Parata Disney con trenino, animazione e divertimento

– 24 Dicembre Aperitivo della Vigilia con Dj set

– 26 Dicembre Villaggio di Babbo Natale

– 27 Dicembre Presepe vivente

– 28 Dicembre Presepe vivente ed escursione naturalistica

– 3 Gennaio Concerto di inizio anno con Angela Piaf

– 6 Gennaio Villaggio della befana

– 11 Gennaio Escursione naturalistica

– 17 Gennaio Fuochi di Sant’Antonio.