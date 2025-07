[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

UP!LOAD – Talenti Connessi

Giovani, imprese e futuro: se ne parla il 5 agosto a Manfredonia.

Un evento per accendere visioni, raccontare percorsi d’impresa e rafforzare l’ecosistema giovanile locale.

Il prossimo 5 agosto, alle ore 19:30, il Chiostro di Palazzo San Domenico ospiterà UP!LOAD – Talenti Connessi, un evento ideato per raccontare esperienze concrete di innovazione, imprenditoria e creatività digitale attraverso le voci di giovani professionisti e imprenditori italiani che hanno trasformato le proprie idee in percorsi di successo.

L’iniziativa, organizzata da POP Officine Popolari APS, è parte integrante di un più ampio progetto promosso da Matteo Gentile, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Manfredonia e dedicato alla cultura d’impresa, all’ecosistema startup e all’attivazione di percorsi di formazione e informazione per i giovani.

UP!LOAD nasce dalla volontà di costruire occasioni pubbliche di ispirazione e confronto: non un convegno, ma un talk seducente dove ascoltare storie vere di chi ha dato forma al proprio futuro partendo da sé, dalle proprie competenze e da una visione. Tra gli ospiti di questa edizione ci sono tre innovatori originari di Manfredonia e uno di Foggia, a dimostrazione di come la provincia possa generare percorsi capaci di raggiungere i più alti livelli dell’innovazione nazionale.

«UP!LOAD è un canto polifonico di storie suggestive, un racconto di maestri zen dell’innovazione digitale che apre al coro di chi voglia lasciarsi ispirare. Raccontare il talento significa generare possibilità e suscitare sviluppo culturale e sociale, a partire dal proprio personalissimo quaggiù», dichiara Saverio Mazzone, Presidente di POP Officine Popolari.

«Abbiamo bisogno di immaginare il futuro non come qualcosa da attendere, ma da costruire insieme. L’informazione e la formazione dei giovani sono due assi strategici per il nostro territorio. UP!LOAD è un modo concreto e stimolante per attivarli», aggiunge l’Assessore Matteo Gentile.

Durante la serata, inserita nel cartellone ufficiale del “Manfredonia Festival 2025”, oltre agli interventi degli speaker di livello nazionale, verranno presentate anche due nuove startup nate nell’ambito dello sportello comunale “Fare Impresa” – promosso per favorire l’attivazione e l’accompagnamento di nuove idee d’impresa sul territorio, attraverso l’offerta di servizi di consulenza e supporto gratuito – a testimonianza del valore generativo delle politiche locali quando si investe seriamente su accompagnamento, visione e fiducia nei giovani.

I protagonisti dell’edizione 2025:

Raffaele Salvemini – CEO e co-fondatore di VIBRE , startup che applica le neurotecnologie per monitorare la fatica mentale nei luoghi di lavoro ad alto rischio





– CEO e co-fondatore di , startup che applica le neurotecnologie per monitorare la fatica mentale nei luoghi di lavoro ad alto rischio Beppe di Brisco – Licensee, founder-organizer e chief curator di TEDxFoggia, tra i principali format indipendenti di ispirazione e pensiero critico del Sud Italia

Max Brigida – Founder di IT’S WEEK® e La Tech Made in Italy, impegnato nella costruzione di reti e comunità digitali per l’innovazione italiana

Dario Prencipe – Co-fondatore e Chief Data Officer di Sibill, fintech che semplifica la gestione finanziaria delle PMI grazie all’intelligenza artificiale



Ingresso libero

📍 Chiostro di Palazzo San Domenico

🗓 Lunedì 5 agosto 2025

🕢 Ore 19:30

UP!LOAD – Talenti Connessi è un invito a lasciarsi ispirare, a guardare il talento come energia condivisa e generativa, a credere che da Manfredonia possano partire visioni nuove, capaci di connettersi con il mondo.

Per informazioni e contatti stampa:

📧 officinepopolari@gmail.com

🌐 https://www.officinepopolari.it/