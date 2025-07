[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Up!Load a Manfredonia: tra gli ospiti Raffaele Salvemini

📲 RAFFAELE SALVEMINI

🟣 Sul palco di UP!LOAD ci sarà anche Raffaele.

⚙️ Tecnologia che parla alla mente, creatività che mette al centro la persona.

🎤 Raffaele Salvemini è CEO e founder di VIBRE, la startup innovativa che usa interfacce cervello-computer per monitorare la fatica mentale nei luoghi di lavoro ad alto rischio.

Con VIBRE unisce neuroscienza, AI e sicurezza per trasformare l’esperienza lavorativa in una pratica più umana e consapevole.

È un pioniere che mette la mente al servizio delle persone.

Il 5 agosto farà vibrare anche te?

📍 Chiostro di Palazzo San Domenico – Manfredonia

🗓️ Lunedì 5 agosto

🕢 Start ore 19:30

🎟️ Ingresso libero

✨ Vieni a UP!LOAD – Talenti Connessi.

Ascolta il futuro. Da vicino.