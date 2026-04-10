Upas, spoiler dal 13 al 17 aprile: Stefano porta il caos

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Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 13 al 17 aprile, porteranno in primo piano una serie di sviluppi destinati a incidere profondamente sulle dinamiche tra i protagonisti. Stefano uscirà definitivamente allo scoperto, provocando tensioni dirette con Roberto Ferri e complicando ulteriormente il suo rapporto con Greta, già messa alla prova dal difficile legame con la figlia Cristina. Parallelamente, anche le altre vicende si fanno più complesse: Nunzio e Rossella affrontano una crisi dopo aver perso la loro casa, mentre Serena si troverà a fare i conti con una verità inattesa. Una settimana, dunque, segnata da scontri, scelte difficili e nuovi equilibri tutti da costruire.

Tra rivelazioni e crisi: Stefano accende il conflitto

Il personaggio di Stefano si impone come uno dei protagonisti assoluti della settimana. Dopo un periodo più defilato, decide di uscire allo scoperto, cercando di riavvicinarsi a Greta. Tuttavia, il suo tentativo si scontra con una realtà complessa: la donna è completamente assorbita dalla difficile situazione con la figlia Cristina, con cui il rapporto è ormai arrivato a un punto di rottura. La tensione tra madre e figlia esplode in maniera violenta, tanto da costringere Cristina a tornare, seppur controvoglia, a vivere con il padre Roberto.

In questo contesto già fragile, Stefano finisce per alimentare ulteriormente il conflitto. Le sue parole e i suoi atteggiamenti non fanno altro che aumentare la distanza con Greta, che appare sempre più determinata a mettere un punto alla loro relazione per concentrarsi sulla famiglia . Allo stesso tempo, il suo rapporto con Ferri si fa sempre più teso, lasciando intendere che dietro le provocazioni possano nascondersi verità scomode pronte a emergere.

Ma non è l’unico fronte caldo della settimana. Anche Nunzio e Rossella si trovano a vivere una situazione complicata: l’inagibilità del loro seminterrato li costringe a cercare una nuova sistemazione, e questa situazione mette in evidenza tutte le fragilità del loro rapporto . Le tensioni accumulate rischiano di esplodere da un momento all’altro, trasformando una difficoltà pratica in una vera crisi sentimentale.

Parallelamente, Serena si trova coinvolta in una vicenda ancora più delicata. Un segreto legato a Maurizio inizia a emergere, portando con sé dubbi e inquietudini che potrebbero cambiare radicalmente il suo futuro. È una storyline che si muove sottotraccia ma che promette sviluppi importanti nelle prossime puntate.

Nel complesso, quella che si apre è una settimana ad alta tensione, in cui ogni personaggio sembra arrivare a un punto di svolta. Le scelte fatte ora avranno conseguenze profonde, e con Stefano ormai deciso a non restare più nell’ombra, gli equilibri di Palazzo Palladini appaiono più fragili che mai.