Uomini e Donne, Tina Cipollari e il retroscena dopo la rottura con Cosimo: “I regali continua a farmeli”

Nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne in onda prossimamente sui teleschermi di Canale 5 grande attenzione sarà focalizzata su Tina Cipollari . La donna quest’anno ha deciso di mettersi in gioco diventando tronista per trovare la sua anima gemella. Durante queste settimane, l’opinionista ha avuto una conoscenza con Cosimo, che si è reso protagonista di vari gesti importanti nei suoi confronti. Il cavaliere infatti ha fatto dei doni molto costosi a Tina Cipollari come borse, occhiali e vacanze in Francia e Spagna. Una conoscenza che sembrava procedere con vento in poppa fino al triste epilogo. Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano che il trono dell’opinionista viterbese si concluderà con un nulla di fatto. Cosimo deciderà di abbandonare il programma non prima di aver fatto alcuni regali alla donna, a Maria De Filippi, a Gianni Sperti e a Tinì.

Uomini e donne, Tina Cipollari continua a sentire Cosimo nonostante la fine del suo trono

Il trono di Tina Cipollari chiuderà i battenti nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne in onda a breve sui teleschermi di Canale 5. L’opinionista e Cosimo preferiranno non continuare la loro conoscenza. Neanche a dirlo, la decisione ha scatenato la reazione da parte dei fan che seguono ogni giorno le vicende di dame, cavalieri e tronisti. Un utente ha scritto il seguente commento in una fanpage del programma su Instagram: “I regali di Cosimo se li è tenuti però“. Di qui, è arrivata la reazione di Tina Cipollari che ha risposto al commento con le seguenti parole: “Si tutti e continua a farmeli, sei contenta?“. Insomma, l’opionista ha rivelato che con il cavaliere continua ad esserci un rapporto anche fuori dalle telecamere di Cinecittà.