Uomini e Donne, ritorno a sorpresa: dopo tre anni Fabrizio torna per corteggiare Gemma

Colpo di scena nello studio di Uomini e Donne: nella puntata andata in onda oggi su Canale 5, un volto già noto del parterre maschile è tornato dopo circa tre anni con un obiettivo preciso, quello di corteggiare Gemma Galgani.

A rientrare nel programma è stato Fabrizio, cavaliere che in passato aveva già preso parte al dating show e che questa volta ha dichiarato di voler conoscere meglio la dama torinese. La sua ricomparsa non è passata inosservata: pubblico e opinionisti hanno subito riconosciuto il suo volto, ricordando il precedente percorso all’interno del Trono Over.

Durante il confronto in studio è emerso infatti che Fabrizio, anni fa, aveva frequentato un’altra protagonista del programma, Aurora Tropea. Un dettaglio che ha acceso il dibattito e sollevato qualche dubbio, portando la conduttrice Maria De Filippi a guidare il dialogo per chiarire le reali intenzioni del cavaliere.

Nonostante le sue parole e la volontà di rimettersi in gioco, Gemma ha preferito non approfondire la conoscenza. Dopo aver valutato il suo passato nel programma e le circostanze del ritorno, la dama ha deciso di non iniziare una nuova frequentazione.

Il ritorno di Fabrizio si è quindi concluso con un nulla di fatto, ma nel parterre di Uomini e Donne le sorprese non mancano mai e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.