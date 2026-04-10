Uomini e Donne: Cristina Tenuta torna, Elisa furiosa con Ciro

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Nuovi colpi di scena a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, nella puntata in onda l’8 aprile su Canale 5. Tra ritorni inaspettati, nuove coppie e tensioni nel trono classico, al centro della scena finisce il “caso della torta”.

Ritorni e nuove coppie nel trono Over

Il parterre Over si accende subito con il ritorno di Cristina Tenuta, che decide di rimettersi in gioco.

Non è l’unica novità: Guido Ricci e Federica Clazzer tornano come ospiti e raccontano che la loro relazione procede a gonfie vele, tanto da pensare a una convivenza.

Momento importante anche per Paola e Paolo: lei chiede di lasciare il programma insieme e, dopo qualche esitazione, lui accetta. Nasce così una nuova coppia.

Trono classico: Elisa contro Ciro

La tensione si sposta sul trono classico, dove protagonista è Ciro Solimeno.

Elisa Leonardi torna in studio visibilmente infastidita e attacca il tronista per un gesto che l’ha ferita: gli avrebbe preparato una torta di compleanno senza ricevere nemmeno un ringraziamento.

Da qui nasce un confronto acceso che accende lo studio.

Il “caso della torta” e la reazione di Martina

Durante un’esterna con Martina Calabrò, anche lei porta una torta a Ciro. Tuttavia, il tronista si mostra freddo e distante, arrivando a parlare di Elisa proprio durante l’incontro.

Un atteggiamento che infastidisce Martina, che si sente messa in secondo piano e decide di lasciare il centro studio.

Un triangolo sempre più complicato

Il confronto tra Ciro ed Elisa continua senza trovare una soluzione. Il tronista sostiene che si sarebbe aspettato un passo indietro da parte di lei dopo l’ultimo litigio, cosa che non è avvenuta.

Il risultato è un triangolo sempre più teso: Ciro appare poco coinvolto, mentre Elisa e Martina sembrano sempre più distanti tra loro.