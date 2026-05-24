Uomini e Donne: Ciro ed Elisa avvistati insieme?

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Nuovi indizi infiammano il gossip attorno a Uomini e Donne e alla coppia formata da Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi. A pochi giorni dalla registrazione della scelta finale del tronista campano, i due sono stati nuovamente avvistati insieme lontano dalle telecamere del dating show di Maria De Filippi, alimentando l’entusiasmo dei fan e le indiscrezioni sul loro rapporto.

Uomini e Donne: Ciro ed Elisa insieme? Le segnalazioni circolate

Secondo diverse segnalazioni circolate online nelle ultime ore, Ciro ed Elisa sarebbero apparsi particolarmente affiatati durante un incontro pubblico. Le immagini e i video condivisi sui social hanno rapidamente fatto il giro del web, confermando come la conoscenza tra i due prosegua anche dopo la conclusione del percorso televisivo.

Il percorso di Ciro Solimeno nel trono classico di Uomini e Donne è stato tra i più discussi della stagione. Dopo settimane di dubbi, confronti e momenti di tensione, il tronista avrebbe deciso di seguire le emozioni nate con Elisa Leonardi, sorprendendo una parte del pubblico che lo vedeva vicino ad altre corteggiatrici. Le anticipazioni sulla registrazione della scelta avevano già lasciato intuire il forte legame costruito tra i due.

Già nelle settimane precedenti, infatti, Ciro ed Elisa erano stati avvistati insieme durante alcune esterne a Catania, città molto importante per la corteggiatrice siciliana. In quelle occasioni, i fan del programma avevano notato una crescente complicità tra i due, interpretando quei momenti come segnali evidenti della futura scelta finale.

Adesso, con la scelta ormai imminente anche in televisione, le nuove segnalazioni sembrano confermare che la relazione stia continuando nel migliore dei modi. Secondo quanto riportato da alcuni portali di gossip, la coppia sarebbe apparsa serena e molto unita, dettaglio che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei sostenitori del programma.

Sui social network, intanto, il pubblico si divide tra chi sogna già una lunga storia d’amore nata negli studi Mediaset e chi aspetta la messa in onda ufficiale della scelta per conoscere tutti i dettagli del percorso vissuto da Ciro ed Elisa. Una cosa però appare chiara: la coppia è già tra le più chiacchierate di questa fase finale di stagione di Uomini e Donne.

Foto: Facebook

FONTI:

Movieplayer.it

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