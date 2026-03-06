Uomini e Donne: bacio tra Sara e Alessio, nuove discussioni con Matteo e dubbi sul percorso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nell’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi, la tronista Sara Gaudenzi ha vissuto un pomeriggio carico di emozioni con i suoi due corteggiatori rimasti in corsa, Alessio Rubeca e Matteo Stratoti, alternando momenti di forte sintonia e nuove tensioni.

Prima esterna con Matteo: confronto in camerino e tensione

La prima uscita è stata con Matteo Stratoti, con cui Sara ha avuto un colloquio approfondito in camerino. Durante questo momento tra i due è emerso un confronto acceso: Matteo ha rimarcato a Sara che, nelle sue reazioni e nel modo di comportarsi, spesso risulta “scontrosa” e chiusa, sollevando dubbi sulla comunicazione tra loro. Questa discussione, avvenuta lontano dalle telecamere principali, ha segnato un momento di frizione subito prima di un’esterna che ha registrato parole pesanti e tensione.

Queste dinamiche sono coerenti con quanto riportato dai cronisti delle anticipazioni, secondo cui nelle ultime registrazioni Sara e Matteo non sono sempre riusciti a trovare un equilibrio stabile, con frequenti incomprensioni e momenti di nervosismo.

Esterna con Alessio: citofono, bacio e sintonia

Successivamente Sara è uscita con Alessio Rubeca, corteggiatore con cui le cose sono sembrate prendere una piega diversa. Alessio ha raggiunto Sara citofonandole a casa, gesto deciso che ha portato i due a svolgere l’esterna all’esterno e a trascorrere del tempo in un contesto più libero e spontaneo.

Durante questa uscita tra Sara e Alessio è nato un bacio, segnale chiaro di attrazione e vicinanza emotiva, che ha favorito un clima di intesa molto diverso da quello dell’esterna precedente.

Le riflessioni di Sara: affinità, dubbi e percorsi in bilico

Dopo le due esterne, Sara ha fatto un bilancio sincero delle sue sensazioni in studio. La tronista ha ammesso di trovarsi bene con Alessio, sottolineando come la loro sintonia derivi da modi di fare e reazioni simili, riuscendo a creare un feeling che in altri momenti del trono non era così immediato.

Tuttavia, Sara non ha nascosto i dubbi che continuano a tormentarla:

• per Alessio, la tronista ha ricordato che tra lui e il tronista Ciro Solimeno pare esserci una conoscenza pregressa o un legame già esistente, elemento che ha riacceso sospetti e incertezze sul reale interesse di Alessio nei suoi confronti

• per Matteo, ha ribadito perplessità sul fatto che lui sia già stato in passato nel programma Uomini e Donne (anche se solo per due puntate), facendo emergere la sensazione che il suo comportamento talvolta possa apparire “costruito” o eccessivo nelle dichiarazioni d’affetto, soprattutto considerato che le esterne tra loro non sono molte. Questi elementi l’hanno portata a riflettere sulla profondità dei sentimenti di Matteo.

Queste parole indicano che Sara non ha ancora una preferenza netta, ma continua a interrogarsi su quali dinamiche siano più autentiche e coerenti con ciò che cerca in una possibile relazione fuori dallo studio.