Uomini e Donne anticipazioni: scontro epocale tra un cavaliere e una dama

Grandi novità accadranno nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne in programma tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Maria De Filippi darà grande spazio anche ai protagonisti del trono over e classico. La padrona di casa inviterà Daniele Paudice al centro dello studio per un confronto con le sue due corteggiatrici. Il tronista di Napoli deciderà di portare in esterna sia Gaia che Marika. In studio, Gaia sospetterà di non piacere più a Daniele come prima. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web segnalano che il tronista apparirà sempre più diviso tra due fuochi, tanto che la scelta sembrerà essere ancora in alto mare anche se mancano davvero poche puntate al finale di stagione.

Uomini e Donne anticipazioni: Marcello e Jessica hanno uno scontro in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le prossime puntate trasmesse tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5 rivelano che grande attenzione sarà focalizzata sui personaggi del trono over. Maria De Filippi farà sedere al centro dello studio Marcello Messina, che aveva iniziato una conoscenza con Tiziana. L’uomo deciderà di avere un confronto con Jessica. I due daranno vita ad uno scontro che continuerà per moltissimi minuti. Alla fine, i due non appariranno sicuri se continuare oppure no la loro conoscenza. Spazio anche ad Ida Platano che sarà alle prese con l’arrivo di una nuova segnalazione su Mario. Un utente sosterrà di aver visto il corteggiatore uscire con una donna da un b&b. Pierpaolo, invece, annuncerà di voler lasciare la trasmissione.