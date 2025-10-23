Uomini e Donne anticipazioni: Agnese Di Pasquale lascia il programma, la reazione di Federico Mastrostefano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena sono accaduti nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne avvenuta il 21 ottobre negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Stando agli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende che Maria De Filippi ha chiesto ad Agnese Di Pasquale e Federico Mastrostefano di sedersi al centro dello studio. La dama ha dichiarato di essersi vista sia con il cavaliere che con un altro Federico del trono over. La donna ha detto di aver baciato entrambi ma alla fine ha fatto la sua scelta. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che Agnese ha deciso di dare una possibilità alla storia con Federico Mastrostefano. Quest’ultimo ha però dichiarato di non essere sicuro al 100% di voler conoscere solo Agnese che ha avuto una reazione sopra le righe.

Uomini e Donne anticipazioni: Agnese è pronta a lasciare il programma

Le anticipazioni di Uomini e Donne in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Agnese è corsa nel backstage molto indispettita per il comportamento di Federico. A questo punto, la dama è stata rincorsa da entrambi i Federico che l’hanno convinta a tornare in studio da Maria De Filippi. Comunque Agnese è apparsa intenzionata a lasciare U&D. Tutta l’attenzione si è concentrata su Sabrina Zago, che terminata la conoscenza con Nicola, ha deciso di darsi una seconda possibilità con un altro cavaliere di nome Paolo. Ed ecco, che nella discussione si è introdotta Marina che ha fatto una scenata di gelosia al cavaliere poiché doveva uscire con lei a cena e ha disdetto per vedere Sabrina.