[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Un’ora fuori: Manfredonia a passo lento”. Lunedì 16 febbraio il Comune aderisce a M’Illumino di Meno e invita la città a riscoprire il valore della sobrietà

Il Comune di Manfredonia aderisce alla Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili “M’Illumino di Meno” promuovendo, per lunedì 16 febbraio, l’iniziativa “Un’ora fuori: Manfredonia a passo lento”, un invito rivolto a tutta la comunità a compiere un gesto semplice ma profondamente significativo: spegnere le luci non necessarie, lasciare l’auto, uscire a piedi e vivere lo spazio pubblico con maggiore consapevolezza.

L’iniziativa nasce da una scelta precisa dell’Amministrazione comunale: nessun palco, nessun service, nessuna produzione. Solo un invito pubblico e una partecipazione spontanea, per rimettere al centro il senso di responsabilità individuale e il valore della comunità. Un’ora simbolica, da condividere, capace di trasformare un’abitudine quotidiana in un atto collettivo di attenzione verso l’ambiente.

«Aderire a “M’Illumino di Meno” significa ribadire che la sostenibilità non è uno slogan, ma una pratica che si costruisce giorno dopo giorno attraverso comportamenti concreti», dichiara l’Assessora alla Sostenibilità Mariarita Valentino. «Con “Un’ora fuori” vogliamo lanciare un messaggio chiaro: il cambiamento passa anche dai gesti più semplici. Camminare insieme, abitare gli spazi della città con sobrietà, ridurre gli sprechi sono azioni che rafforzano il legame tra persone e territorio».

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio già intrapreso dal Comune di Manfredonia sul fronte delle politiche ambientali. L’ente ha infatti aderito alla Rete dei Comuni Sostenibili, rafforzando il proprio impegno verso modelli di sviluppo responsabili, ed è entrato a far parte dell’associazione Per il meglio della Puglia ETS, con l’obiettivo di contribuire attivamente alla costruzione di una regione sempre più attenta alla qualità della vita, alla tutela dell’ambiente e alla crescita equilibrata delle comunità.

«Essere parte di queste reti – prosegue l’Assessora – non rappresenta solo un riconoscimento, ma una responsabilità. Significa condividere buone pratiche, generare consapevolezza e promuovere una visione di futuro fondata sull’equilibrio tra sviluppo e sostenibilità».

“Un’ora fuori: Manfredonia a passo lento” vuole essere, dunque, molto più di un appuntamento: un momento di città, un’occasione per rallentare, guardarsi intorno e riscoprire la dimensione collettiva dei piccoli gesti.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, associazioni, attività commerciali e realtà del territorio ad aderire all’iniziativa, contribuendo con scelte responsabili e partecipazione attiva. Perché è proprio dalla somma di comportamenti consapevoli che può nascere una comunità più sostenibile, coesa e attenta al proprio futuro.

Manfredonia, 09/02/2026