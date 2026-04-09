Uno Sbirro in Appennino: dove è stata girata la nuova serie Rai con Claudio Bisio

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La nuova serie Rai Uno Sbirro in Appennino segna il ritorno di Claudio Bisio in un ruolo che mescola ironia, mistero e un forte legame con le radici. La storia del commissario Vasco Benassi prende vita in un borgo montano che sembra uscito da una cartolina, ma che in realtà esiste davvero. La produzione ha scelto luoghi autentici, lontani dai set costruiti, per dare alla serie un’atmosfera genuina e profondamente italiana. Ed è proprio questo elemento a rendere la fiction ancora più affascinante.

A questo punto è naturale chiedersi: dove è stata girata Uno Sbirro in Appennino? Perché la produzione ha scelto proprio l’Appennino emiliano? E quali borghi hanno fatto da sfondo alle avventure del commissario Benassi? Scopriamolo insieme.

Le location reali di Uno Sbirro in Appennino: l’Appennino emiliano protagonista assoluto

Sebbene la serie sia ambientata nel borgo immaginario di Muntagò, le riprese si sono svolte in luoghi reali dell’Appennino emiliano, soprattutto nella provincia di Bologna. La produzione ha voluto un territorio vero, riconoscibile, capace di restituire allo spettatore l’atmosfera di un’Italia montana fatta di silenzi, strade in salita, piazze raccolte e boschi che sembrano custodire segreti.

Uno dei centri più importanti per le riprese è Castiglione dei Pepoli, un borgo che ha accolto con entusiasmo la troupe. Il sindaco ha confermato che il paese ha collaborato attivamente con la produzione, mettendo a disposizione spazi, servizi e persino partecipando ai casting per le comparse. La piazza principale, con il suo palazzo medievale, è una delle location più suggestive e promette di diventare uno dei simboli visivi della serie.

Accanto a Castiglione, le riprese hanno coinvolto anche altre zone dell’Appennino bolognese, scelte per la loro autenticità. La produzione ha preferito evitare scenografie artificiali, puntando su luoghi che raccontano da soli la storia di un’Italia meno conosciuta ma ricca di fascino.

L’Appennino emiliano è stato scelto perché offre un equilibrio perfetto tra natura, tradizione e un senso di comunità che si riflette nella trama. Le sue strade tortuose, i panorami aperti e i piccoli centri abitati creano un contesto ideale per un racconto che unisce crime, ironia e introspezione.

Perché proprio l’Appennino: il ruolo del territorio nella storia del commissario Benassi

La scelta dell’Appennino non è casuale. Il protagonista, Vasco Benassi, interpretato da Claudio Bisio, torna nel suo paese d’origine dopo anni trascorsi in città. Il trasferimento da Bologna a un borgo montano non è solo un cambio di sede lavorativa, ma un ritorno alle radici, un confronto con il passato e con una comunità che conosce ogni dettaglio della vita di tutti.

L’Appennino permette di raccontare:

un contrasto netto tra la frenesia urbana e il ritmo lento della montagna;

una dimensione più umana, fatta di relazioni dirette e quotidianità semplice;

dinamiche investigative che funzionano solo in un piccolo paese, dove tutti si conoscono e ogni segreto ha una lunga storia.

Il territorio diventa così un personaggio a tutti gli effetti. I boschi, le case in pietra, le strade strette e le piazze silenziose influenzano il tono della serie e accompagnano il percorso emotivo del protagonista. È un’Italia che raramente trova spazio nelle fiction mainstream, ma che qui diventa il cuore del racconto.

Non a caso, molte produzioni recenti hanno scelto l’Appennino come set naturale: Abruzzo, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna offrono scenari perfetti per storie che vogliono unire autenticità e atmosfera cinematografica. Uno Sbirro in Appennino segue questa scia, valorizzando un territorio che merita di essere raccontato.

Cast, curiosità e luoghi simbolo della serie con Claudio Bisio

La serie, diretta da Renato De Maria e prodotta da Picomedia per Rai 1, vede Claudio Bisio affiancato da un cast ricco di volti amati dal pubblico: Valentina Lodovini, Nicole Poli, Chiara Celotto, Elisa D’Eusanio e Michele Savoia. Le dinamiche tra i personaggi si intrecciano con il paesaggio, creando un equilibrio tra crime e racconto umano.

Uno degli elementi più interessanti è il rapporto tra Benassi e Amaranta, una giovane poliziotta che il commissario prende sotto la sua ala. La loro relazione professionale si trasforma in un legame profondo, quasi una forma di “genitorialità dell’anima”, che aggiunge alla serie una dimensione emotiva inaspettata.

Le riprese non si sono svolte solo in esterna. Una parte consistente della serie è stata girata anche negli studi di Cinecittà, dove sono stati ricostruiti alcuni ambienti interni. Tuttavia, la produzione ha voluto mantenere il più possibile il contatto con il territorio, girando molte scene direttamente nei borghi dell’Appennino.

Tra i luoghi più riconoscibili:

la piazza medievale di Castiglione dei Pepoli;

le strade panoramiche che collegano i piccoli centri montani;

i boschi che circondano il paese immaginario di Muntagò;

gli edifici storici che fanno da sfondo alle indagini del commissario.

La serie, composta da 8 episodi da 50 minuti, debutta su Rai 1 portando sullo schermo un’Italia autentica, fatta di tradizioni, misteri e paesaggi mozzafiato.