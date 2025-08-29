[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un’Estate di Sport al Centro Velico Gargano

In linea con le direttive della Regione Puglia per il 2026, “Regione Europea dello Sport”, il Centro Velico Gargano ha promosso un’attività sportiva aperta al territorio. L’iniziativa ha permesso a quanti ne hanno voluto, di vivere l’esperienza dello sport acquatico nello splendido mare del Manfredonia.

L’attività ha coinvolto in particolare le persone con disabilità visiva. Quindici ragazzi dell’Unione Italiana Ciechi (UIC) delle province di Foggia, Potenza e Chieti hanno sperimentato l’emozione della vela e si sono cimentati in abilità marinaresche, come la realizzazione di nodi con le cime. Hanno inoltre avuto la possibilità di pagaiare sul Dragon Boat, di fare una visita al – Centro di recupero delle tartarughe marine TartaLife sede di Manfredonia e di fare un’uscita in barca a motore. Non è mancato, ovviamente, il momento conviviale per condividere un ristoro presso il Centro Velico.

Questo progetto è stato reso possibile grazie alle sinergie create dal Consiglio del Centro Velico Gargano (CVG) sul territorio. La collaborazione è stata fondamentale e si ringraziano Nancy Zorretti, Presidente del Comitato UISP Foggia-Manfredonia, Elisabetta Valleri, Presidente dell’ANDOS Foggia, che, insieme alla UISP, ha messo a disposizione il Dragon Boat, Luigi Olivieri, Silvia di Giorgio e Rita di Candia della Lega Navale, sezione di Manfredonia, a Giovanni Furii responsabile scientifico della sede TartaLife di Manfredonia.

L’iniziativa ha beneficiato anche dell’ospitalità dei soci del CVG, ed in particolare del dottor Vittorio Di Stasio, di Stefano Guzzetti e del Presidente Damato. Le attività manuali sono state curate dal socio Natale Barreca, mentre quelle in mare dai tecnici Antonio Marinaro e Saverio Azzarone.

Un ringraziamento speciale va anche alle istituzioni legate alle attività marittime, l’Autorità Portuale, la Capitaneria di Porto e il Comune di Manfredonia.