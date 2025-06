[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un’estate di sapori e tradizioni: “Riflessi di Mare” inaugura con “Pancotto e Dintorni”. Gli eventi della Lega Navale di Manfredonia

La Lega Navale Italiana di Manfredonia ha dato il via, lo scorso giovedì 26 giugno, alla rassegna estiva “Riflessi di Mare…Eventi alla Lega Navale”, nell’ambito del “Manfredonia Festival…Operazione Estate 2025” promosso dal Comune.

Il taglio del nastro è stato affidato a “Pancotto e Dintorni…Storia e Sapori di Manfredonia”, un viaggio tra storia e gusto che ha riportato in primo piano le pietanze della tradizione contadina del nostro territorio.

Ad animare la serata è stato il socio Antonio Tasso, capace di coniugare sapientemente racconto e degustazione, con la partecipazione della dott.ssa Pasquina Sacco, sociologa ed esperta di antropologia del cibo, autrice del libro “Pancotto Garganico… Il Piatto della Pazienza” (2008, ed. Grenzi).

La Sacco ha ripercorso le radici del pancotto sipontino – mix di bietola, rucola e olio di cultivar coratina – e ne ha illustrato l’evoluzione costiera, dove zucca e favetta si uniscono all’olio di peranzana lungo tutto il Gargano.

Non poteva mancare l’apprezzatissima “Acquasale sipontina” con olio “ogliarola garganica”, presidio Slow Food, che ha conquistato i partecipanti per il suo equilibrio di sapori.

Il presidente Franco Brunetti ha espresso grande soddisfazione per il riscontro di pubblico: “Questa iniziativa nasce dal desiderio di condividere con la comunità l’amore per il mare e per le nostre tradizioni. Ringrazio di cuore i volontari della sezione, l’azienda casearia San Salvatore per le deliziose selezioni di caciocavallo podolico, nodini e ciliegine di latte montano, e il panificio Sant’Antonio di Zapponeta per l’alta qualità del pane offerto”.

Il programma proseguirà per altri undici appuntamenti, spaziando dalla cultura gastronomica alla scoperta delle stelle, dalla riflessione geopolitica alle emozioni degli sport acquatici: regate, gare di canoa e nuoto in mare aperto. Non perdete le prossime tappe, consultabili sul sito del Manfredonia Festival 2025, e preparatevi a un’estate all’insegna del mare, della convivialità e della scoperta.