Under19 Manfredonia Calcio: sconfitta beffa, ma che prestazione!

🔹 Il Manfredonia esce dal campo della capolista Virtus Francavilla con una sconfitta per 2-0, ma a testa altissima. Una gara dominata per larghi tratti dai ragazzi sipontini, che hanno messo sotto la prima della classe, ma si sono dovuti arrendere a un portiere in stato di grazia e a un episodio sfortunato nel finale.

La partita

🔹L’avvio è da incubo: dopo appena 20 secondi, la Virtus passa in vantaggio su una palla lunga. Ma da quel momento, in campo c’è solo il Manfredonia. Dopo appena cinque minuti, Rignanese sfiora il pareggio, con un tiro che esce di pochissimo. Al 10’ la grande occasione: fallo in area su Giacometti, è rigore per il Manfredonia. Dal dischetto va ancora Rignanese, che calcia benissimo, ma il portiere avversario compie un autentico miracolo e salva il risultato.

🔹 La squadra di mister Piccoli continua ad attaccare e al 30’ è ancora Rignanese a provarci, ma il portiere si supera deviando la palla sul palo. Al 35’ altra azione spettacolare: manovra perfetta e conclusione di Melis, ma ancora una volta l’estremo difensore della Virtus è insuperabile. Il primo tempo si chiude con un altro intervento prodigioso del portiere avversario.

🔹 Nella ripresa, dopo cinque minuti di equilibrio, il Manfredonia riprende a spingere e chiude la Virtus nella propria area. Con il passaggio dal 3-4-1-2 al 4-2-3-1, i sipontini creano ancora più occasioni. Fischetti dopo un paio di dribbling calcia, ma il portiere in uscita nega il goal del pareggio. Pochi minuti dopo, traversa di Rignanese. Il forcing è incessante: Palumbo sfiora il palo, poi Rignanese si presenta solo davanti al portiere, che ancora una volta riesce a salvare con un intervento di piede.

🔹 Ma nel momento di massimo sforzo, arriva la beffa. Al 90’, su una palla persa a centrocampo, la Virtus mette il pallone in area. Il nostro portiere Basta respinge di pugno, il pallone arriva a un nostro difensore che viene spinto e perde il controllo, ma l’arbitro lascia proseguire. L’attaccante della Virtus ne approfitta e insacca il 2-0 tra le proteste generali.

IL COMMENTO

🔹 A fine gara, mister Piccoli si è detto molto soddisfatto della prestazione, definendola la migliore partita della stagione per il Manfredonia. L’atteggiamento, la forza, la voglia e la tenacia messe in campo sono stati perfetti sotto ogni punto di vista.

Un aspetto da sottolineare è anche la grande sportività della Virtus Francavilla. Dai tifosi, allo staff, fino al presidente, il Manfredonia è stato accolto nel migliore dei modi. A fine gara, la squadra è uscita tra gli applausi e i complimenti della squadra di casa, un gesto di grande fair play non scontato in un campionato giovanile.