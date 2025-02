[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Under 19: tanto cuore, ma non basta: è 1-1 a Francavilla

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca per la nostra Under 19, che torna da Francavilla in Sinni con un 1-1 che sta stretto per quanto visto in campo. Una trasferta lunga e complicata, con la partita che è iniziata con 30 minuti di ritardo a causa del ritardo dell’arbitro, e che ha visto il Manfredonia dominare senza però riuscire a portare a casa i tre punti.

Il primo tempo si apre con un avvio equilibrato, fino a quando il Francavilla trova il vantaggio dopo circa 20 minuti con il primo tiro in porta della partita. La reazione dei ragazzi di mister Piccoli è immediata: dopo appena dieci minuti arriva il pareggio firmato La Torre, che riporta il match in equilibrio. Si va al riposo sull’1-1.

Nella ripresa il Manfredonia prende in mano la gara e inizia un vero e proprio assedio alla porta avversaria. Occasioni, intensità e tanta voglia di vincere, ma la palla proprio non vuole entrare. A complicare ulteriormente le cose, la presenza tra i pali del Francavilla di Prisco, portiere classe 2002, schierato per l’Under 19 ma squalificato per la prima squadra nella gara di domani. Un elemento di esperienza che ha blindato il risultato per i padroni di casa con almeno due interventi decisivi.

Nonostante la delusione per i due punti persi, il Manfredonia ha dimostrato carattere, qualità e voglia di lottare fino all’ultimo. Testa alla prossima ragazzi!