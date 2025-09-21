Sport Manfredonia
Under 19, sconfitta amara per il Manfredonia Calcio
👉 Manfredonia – Vigor Lamezia 2-4
Seconda sconfitta consecutiva per la nostra Under 19, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni.
Dopo un match equilibrato, i ragazzi di mister Telera erano riusciti a riportarsi sul 2-2 fino al novantesimo, ma proprio allo scadere la Vigor ha trovato la rete del 2-3.
Nel recupero, nel tentativo di assediare l’area ospite per cercare il pareggio, i biancocelesti hanno subito in contropiede anche la quarta rete, che ha fissato il risultato sul 2-4 finale.
💪 Nonostante la sconfitta, prova di carattere dei nostri ragazzi, che continueranno a lavorare per invertire la rotta.